關稅調降代價讓台積電40%產能移美？ 李彥秀：立院一定嚴審 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台美關稅談判落幕，美國同意將商品關稅調降至15%，而台灣半導體企業則須承諾對美投資及授信額度共計5千億美元。國民黨立委李彥秀今（16）日表示，雖然關稅調降能維持中小企業的競爭起跑線，但台灣付出的代價驚人；她擔憂「護國神山」外移將衝擊台灣高薪工作與長期經濟發展，強調未來協議送交立法院時必將嚴加審查。

李彥秀表示，台美對等關稅歷經9個半月終於達成協議，去年7月美日就已經完成磋商，顯然台美關稅談判中間的困難度恐怕遠超過外界預期，在美國高等法院宣判對等關稅合法與否的前一刻結果出爐，顯見「時間壓力」及「談判籌碼」是促成台美關稅協議的重要推手。

廣告 廣告

李彥秀認為，台灣關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇，與日韓條件相仿，對傳統產業與中小企業而言起碼維持競爭起跑線的公平；但是，我方作出的讓步，對台灣未來長期經濟、外貿以及產業發展，台灣AI以及半導體產業及其供應鏈全球性製造競爭優勢，是否能夠繼續維持領先地位，恐怕才是後續最值得觀察的地方。

李彥秀說，不僅第一類包括台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等，以及第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等超出原本預期。

針對美國商務部長盧特尼克指出，「在總統川普任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國」，李彥秀擔憂，這恐怕才是台灣民眾最擔心的地方，台灣經濟過去能維持相當的榮景，很大部分來自台積電「護國神山」的高度成長，帶動相關「護國群山」供應鏈的蓬勃發展。

李彥秀提到，台積電去年第4季毛利率高達62％，但美國廠毛利率僅8％，這對台積電的獲利當然是一大挑戰，而相關產業供應鏈的外移對台灣而言恐怕不僅是經濟影響，更是高薪工作機會的衝擊。她強調，日前已有學者擔憂「賴公移山」，未來協議送交立法院，也會嚴加審查，兼顧台灣的整體利益捍衛台灣的「護國群山」。

照片來源：李彥秀臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

活化竹南25公頃掩埋場 環境部攜手苗栗縣府打造「氣候科技循環園區」

麥金路爆管全基隆近半斷水 謝國樑要求台水全面汰換老舊管線

【文章轉載請註明出處】