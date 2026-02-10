關稅調降後美國車大降價夢碎？ 龔明鑫：業者表明降幅頂多1成

台美對等貿易協定(ART)近期即將簽署，經濟部長龔明鑫今天(10日)與車輛公會、9大車廠閉門座談，並在會後指出，業者期盼協定早日簽署將稅率底定，以待相關產能調整。且因消費者預期美國進口車將會調降，也已經影響車市銷售。不過，業者在會中明確提到，即便未來關稅調降，汽車售價也不可能如民眾預期有新台幣50萬到100萬的降幅，最多只能調降1成。

龔明鑫表示，目前談判方向是將小客車、小貨車分開來談，因此談判最終的結果，兩者未必相同。他並提到，未來即便美國進口車調降關稅，其他國家進口車關稅不會跟著調降，「因為這是台美之間的貿易協定」。

面對媒體追問，若歐洲等其他地區車商狀告世貿組織(WTO)，要求比照美國車降稅，龔明鑫回應，「不會」，除非歐洲也與台灣開啟雙邊經貿談判。

至於美國汽車定義，龔明鑫強調，以WTO模式而言，原產地的附加價值率至少要有35%以上。(編輯：宋皖媛)

