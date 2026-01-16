關稅調降至15%！鄭麗君指GDP成長衝擊減緩8成：美方將投資台灣「5大信賴產業」

針對台美關稅談判結果，行政院副院長鄭麗君今（16）日在駐美代表處記者會上指出，根據智庫評估，現在15％稅率較去年4月的32%，對我國產業、出口、相關就業還有GDP成長的衝擊減緩8成。她也提到，美方也將擴大投資我國「5大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等，美國進出口銀行及美國國際開發金融公司等美國金融機構，也將適時與我方合作。

鄭麗君表示，整個談判過程中最大的挑戰，是台灣為美國第6大貿易逆差國，同時也是對美國而言最重要的半導體製造國，從台美逆差中高達9成來自於半導體衍生品及ICT產品的數據便看得出來，因此台美之間的談判必須同時就對等關稅及232各項攸關美國國安目標的相關關稅，同時和美國貿易代表署、商務部進行磋商。

鄭麗君指出，第一個就是美國對台灣的對等關稅從4月的32%、8月的20%，現在成功調降到15%不疊加，這是逆差國中最惠待遇，根據智庫評估，這樣稅率較去年4月的32%，對我國產業、出口、相關就業還有GDP成長的衝擊減緩8成。另外她也強調，台灣主要競爭國日韓，美韓過去有FTA、日韓從曾經也有第一階段的貿易協定，過去台灣產業的品項輸美稅率是比日韓更高，經過這次談判後，台灣跟日韓輸美的關稅是拉到齊平，立於相等的立足點。

行政院副院長鄭麗君說明關稅談判結果。左起依序為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（行政院提供）

鄭麗君舉例，工具機輸美MFN是4%，因為美韓有FTA因此韓國輸美關稅是零，美日有貿易協定因此輸美關稅是2.6%，現在就工具機而言，台日韓都是15%，與日韓拉齊到同樣的立足點，是台灣睽違10多年後，再次取得跟主要競爭國相同的立足點。

鄭麗君提到，所謂15%不疊加，是美國給予歐盟、日、韓、瑞士等國家，計算方式是一樣，當輸美MFN加對等關稅小於15%時，就以15%為稅率；如果MFN本身就大於15%的話，就從MFN計算，跟所有國家不疊加的方式相同，而我方也向美方爭取超過1000項的對等關稅豁免。

鄭麗君說，美國希望打造本土AI供應鏈，我方則以「根留台灣、布局全球」為最重要國家總體戰略，除擴大台灣對美投資外，雙方也承諾建立「雙向投資機制」，美方將擴大投資我國「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等，美國進出口銀行及美國國際開發金融公司等美國金融機構，也將適時與我方合作。

鄭麗君重申，因雙方仍在進行法律檢視中，我方將另擇期與美國貿易代表署進行文件簽署，待協議簽署後將詳細對外說明，並於未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。

