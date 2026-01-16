關稅調降！財經網美揪1亮點：很快就能聽到汽車好消息

財經中心／黃依婷報導

關稅拍板，財經網美預估很快就能聽到汽車關稅好消息。（示意圖／翻攝自Pixabay）

美國商務部於美東時間15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。台灣的半導體與科技企業將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府協助提供赴美投資的企業2500億美元的信用擔保。對此，財經網美胡采蘋也驚呼「相信很快就能聽到汽車關稅貨物稅的好消息」。

胡采蘋發文提到，台灣拿下 15%的稅率非常重要，這保證了我們各項產業出口美國，可以跟日韓歐盟站在同一條起跑線上，不然過去一年真是傳產的厄運之年；她猜測，川普政府正在重塑美國與盟友之間的經濟模式，尤其是肅清中南美洲的中共勢力後，甚至中東市場也可能有新的局面，自由經濟會得到新的市場規模。

廣告 廣告

胡采蘋表示，早上她看了伊拉克摩蘇爾的經濟重建影片，巴格達現在也是欣欣向榮，川普為民主聯盟爭取了新興商業發展地，他們都有可能走出凋敝，買很多東西，一大堆生意機會。

胡采蘋指出，至於大家所關心的汽車關稅，今天行政院發布的內容主要是美方對我方的出口條件，沒有談到我方有哪些開放市場舉措，不過因為她看到這次的內容包含了汽車零組件得到15%最優惠關稅，這個方向顯然是正確的，因為台灣汽車業強在零組件，每年三千億市場，七成是外銷，尤其是after market（售後市場）副廠零件。

胡采蘋預估，談判上面本來就是應該保零組件而放掉汽車關稅、貨物稅，沒有必要再保護這些已經拿中國零件組裝成假國產車的不爭氣車商了，相信很快就能聽到汽車關稅貨物稅的好消息。

更多三立新聞網報導

台美關稅拍板！王婉諭「整理3重點」讚爆：比日韓條件更勝一籌

昔涉殺人「聘陳水扁當辯護律師」！鍾東錦：沒想過有天他變成總統

葛藍喬安娜是道地高雄人！作家曝經歷讚爆：向勇敢的台灣女孩致敬

雷虎科技告Cheap！他酸「恭喜超越館長」：成為網紅界老大

