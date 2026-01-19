關稅談判亮眼！鄭麗君戰北市呼聲高 她喊反對！律師：中央人才要放在對的位置

台美關稅協議敲定，領軍談判的行政院副院長鄭麗君（右）表現亮眼，成為出戰台北市長的大黑馬。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 台美關稅協議敲定，領軍談判的行政院副院長鄭麗君表現亮眼、成果斐然，被視為參選台北市長、對戰現任市長蔣萬安的熱門人選，民進黨立委吳思瑤也喊舉雙手雙腳贊成。不過，作家顏擇雅直言反對，認為鄭是賴政府難得的資產，要鄭選北市長是害她、害賴政府，律師林智群則喊，台北市配不上一流的市長。

民進黨台北市長人選尚未出爐，除了表態爭取的壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，行政院長卓榮泰、立委王世堅、吳思瑤、民進黨前秘書長林右昌等人都被點名。

對此，吳思瑤表示，鄭麗君在關稅談判立大功，若參選台北市長絕對是超級大亮點、大爆點，不論擺在哪個位子，都會表現一百分，若她有意願投入首都市長選舉，台北市民有這福氣的話，她當然是舉雙手雙腳贊成。

不過，顏擇雅18日發文指出，美台關稅談判結果，鄭麗君的能力令人驚嘆，就如《紐約時報》專訪讓副總統蕭美琴在民進黨內接班梯次三級跳一樣，鄭麗君這次表現也是。

針對有人點名鄭麗君投入台北市長選戰，顏擇雅大喊「我反對」，因此時正是鄭在中央發展有最多可能之時，更是賴政府相當難得的資產，「要她選北市長是害她，也是害賴政府」，民進黨要提名誰選北市都可以，但絕對不該派出賴政府的最亮點。

此外，林智群律師今（19）日也發文指出，只要有人表現很好、如鄭麗君，就會有人鼓吹去選台北市長，他直言，有經驗的中央行政人才，就要好好珍惜，為什麼要把他放在不對的位置上？就算是人才，選民也不一定看得懂。

林智群提及，陳水扁擔任台北市長，施政滿意度達8成，卻連任失敗，輸給「馬英九短褲跑步咖」，「這告訴我們，台北市配不上一流的市長，只配得上人型立牌、收錢阿北」。

