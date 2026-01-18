關稅談判凱旋歸國！鄭麗君曝「最後一哩路」：數週後簽台美對等貿易協議

政治中心／黃韻璇報導

由行政院副院長鄭麗君率領的關稅團隊，於今（19）日清晨抵達台灣桃園國際機場，行政院長卓榮泰親自迎接一行人凱旋歸國。

台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。此次代表台灣前往美國談判、由行政院副院長鄭麗君率領的關稅團隊，於今（19）日清晨抵達台灣桃園國際機場，行政院長卓榮泰親自迎接一行人凱旋歸國，行政院副院長鄭麗君率也在機場發表這次談判成功的心聲，透露預計數週後會再簽署台美對等貿易協議，這兩份協議都簽署完，就完成最後一哩路。

鄭麗君在機場向國人報告，此次在華府歷經9個月的談判，經過總結會議確認台灣取得對等關稅15%不疊加，是逆差國家中的最優待遇，同時也取得未來232半導體及衍生品相關，可能關稅的最惠國待遇，這是談判的階段性結果。

鄭麗君表示，這一次和美國商務部先簽署了投資MOU，同時也向美國貿易署了解，預計數週後會再簽署台美對等貿易協議，這兩份協議都簽署完，就完成最後一哩路，就可以完成總統、院長交付的任務，透露詳細內容會在之後的記者會報告。

此外，鄭麗君也感謝卓榮泰院長給團隊最大的支持信任，透露每次到華府最先收到的都是院長的加油訊息，鄭麗君強調，「我跟政委是談判代表，但談判團隊就是我們整個政府，除了談判代表之外還有各部會代表，總統、院長、總統府秘書長、國安會秘書長、行政院秘書長開了無數次決策會議、擬定策略，讓我們有談判的總體方針，在跨部會的努力之下，走到今天關鍵的這一步路」。鄭麗君透露，每一次團隊在前線談判時，總統院長都是無時差在台灣待命，讓她隨時能打電話回來請示。

最後鄭麗君也吐露此行心聲，經過這次跟美國磋商供應鏈的合作，證明一件事情「台灣人的努力、台灣的技術和產業，我們已經成為世界上一股關鍵力量，我們充分的感受到世界看好台灣、需要台灣」，鄭麗君強調，「政府會持續在台灣擴大投資，把產業的根基紮得更深更廣，也會支持產業在國際上進行有利的佈局，來進行實力的延伸擴展，以更壯大的台灣自信走向世界」。

