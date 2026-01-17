關稅談判出色鄭麗君被拱選北市 蔣萬安這樣看





2026年九合一大選在即，台北市長蔣萬安今年將拚連任，但台北市議長戴錫欽表示，綠營若派卓榮泰、鄭麗君出戰台北市長，藍營應審慎應戰。對此，蔣萬安今天（17日）回應，目前離選舉還有很長一段時間，現階段最重要的工作就是專注市政。





戴錫欽昨天接受專訪表示，民進黨若徵召行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君競選台北市長的可能性提升中，這將對蔣萬安連任之路帶來挑戰，藍營應審慎應戰。





對此，蔣萬安今天受訪表示，目前離選舉還有很長一段時間，現階段最重要的工作就是專注市政。他也說，今天是台北隊一年一度的策勵營，透過一整天跨局處的共同討論，打破框架、聚焦議題、凝聚共識，持續推動台北市各項建設，讓台北不斷進步，並照顧好每一位市民朋友。

廣告 廣告

針對台美對等關稅底定為15%，蔣萬安說，他去年曾公開呼籲中央政府，應定期就關稅談判進度向國人及立法院說明，因為民眾有知的權利，且這也攸關每一位勞工朋友的生計。而現在歷經一年的討論後，希望中央政府能夠完整、清楚地向國人來做說明。 （責任編輯：殷偵維）

（熱門點閱：國民黨睽違9年終於發年終獎金了 李乾龍證實給現金而非禮券）