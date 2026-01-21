關稅談判利多！經濟部：化衝擊為「正面動能」的轉捩點 奠定未來20年競爭力

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台美簽署投資合作備忘錄（MOU）。 圖：行政院提供

[Newtalk新聞] 台美關稅談判底定，台灣爭取到對等關稅15%以及不疊加最惠國待遇稅率，成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇的國家。對此，經濟部表示，關稅談判利多，是將衝擊化為「正面動能」的轉捩點，台灣將攜手世界，奠定未來20年競爭力。

經濟部20日同步在臉書、threads等平台發文表示，在談判團隊的努力下，美國對等關稅已從32%成功降至 15%，而且不疊加。這項成果不僅讓台灣與日、韓、歐盟站在同一個起跑點，更讓產業在面對中國與東南亞等競爭對手國，更具優勢。

經濟部指出，這對傳統產業與高科技產業，都是將衝擊轉化為「正面動能」的轉捩點，讓產業能以更穩健的立足點衝刺國際市場。首先，「產業利基：站在平等地位競爭」無論是工具機、機械、汽車零組件，或是水五金、塑膠製品、紡織、醫療器材及自行車等產業，未來銷往美國市場的關稅均降至15%。這不僅提升了台灣企業的國際競爭力，更讓台灣能與全球對手公平競爭，展現優異品質。

「半導體實力：持續扮演全球關鍵角色」，經濟部說明，以晶圓代工、封裝測試而言，全球佔比世界第一，IC 設計世界第二。2025年整體產值已達 6.5 兆元。這份強大的實力，是台灣佈局國際最堅強的後盾。

經濟部強調，2025年是台灣企業全球佈局的關鍵年，除了電子五哥與台積電在美投資佈局，國際巨頭如美光、科林、新思、高通、微軟、Google、Amazon也紛紛加大對台投資，透過雙向投資形成互利互補的合作夥伴關係，「雙向投資：世界需要台灣，台灣也需要世界」。

