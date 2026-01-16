關稅談判台灣投資5000億美元？邱毅示警台積電「加碼這麼多」：完全被吃定

歷經多時，台美關稅談判結果在美東時間15日結束總結會議後出爐，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標；經貿小組指出，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，包含企業自主投資2500億美元，以及政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。但對此，前立委邱毅直指，台灣完全被美國吃定，即將被美國吃乾抹盡，「真正窮台的時候到了！」

邱毅今（16）日在臉書表示，台美關稅貿易談判結果，對等關稅由20%降到15%，但在交換條件上，對比韓國3500億美元、日本5500億美元，台灣竟然要投資美國5000億美元，且必須在美國總統川普（Donald Trump）任內完成，其中以台積電為核心的半導體產業最慘。他認為，台積電大概要加碼5到6個晶片廠，且美國言明不要成熟製程，只要先進製程，上下游供應鏈的企業都得去。

邱毅質疑，台灣半導體產業40%移往美國，真變成「美積電」，台灣最重要的半導體產業差不多結束了，「這不是賣台是什麼？」還有經濟學家為賴政府洗白，昧著良心稱鄭麗君談得好，台灣何時被這群無恥專家盤據了？他進一步說，若下周美國最高法院宣布川普的全面對等關稅違法，屆時必須撤銷關稅且退稅，那台灣調降關稅就毫無意義了，但若5000億美元投資美國仍要兌現，「台灣的虧可大了！」

​​邱毅批評，這就是台灣人民選出來的愚蠢政府、這就是成天吹牛台灣經濟很好的總統賴清德、這就是揚言台美關係良好的民進黨，宣稱行政院副院長鄭麗君很難纒、很會談判，但談出這種窮台毀台賣台的結果，還有何臉目面對台灣人民？

