關稅談判台灣模式變外移模式 徐欣瑩憂半導體產被連根拔起

我國關稅談判出爐，雖然稅率調降為15%，但也引發美積電疑慮，國民黨團今(19)召開記者會，嚴正要求行政院，針對對美投資5,000億美元計畫，提出完整「產業衝擊影響評估報告」，內容必須包括：對台灣GDP影響、對半導體產業鏈影響、就業市場的衝擊、對中小企業與傳統產業外溢效果，以及對國家財政與金融風險評估；國民黨立委徐欣瑩則擔憂，半導體產業將連根拔起，科技人、工程師將被迫遠離家鄉，成為「科技移工」，並要求國發會必須提出完整「產業外移與就業衝擊影響評估報告」送交立法院審查。

美國商務部15日宣布，台美共同簽署投資合作備忘錄，台灣稅率調降為15%且不疊加，並以「台灣模式」由企業自主對美投資2500億美元，台灣政府並以信用保證支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT（資通訊）供應鏈等。

國民黨團並要求，第一、行政院說清楚2,500億美元的信用擔保，錢從哪裡來？風險如何控管？第二、既然當初承諾先進製程留在台灣，現在卻出現30%-40%外移事實，民進黨政府要如何守住台灣半導體核心競爭力？第三、當投資重心全面轉向美國，台灣中小企業、傳產和就業機會該怎麼辦？政府具體因應方案為何？國民黨團要求行政院必須將完整談判內容，送交立法院審查。

書記長羅智強表示，15兆元台幣(以下)投資換15%關稅，台灣矽盾和護國神山群幾乎全部外移美國，看起來民進黨政府和行政院長卓榮泰是「感恩戴德」。國民黨種下高科技大樹半世紀，不但讓全體國人受惠，也能讓執政10年的民進黨，唯一能夠拿出來的產業成績單，除此之外，民進黨交出什麼樣的產業成績單？

羅智強進一步指出，15兆元對美投資承諾，台灣每年GDP約0.8兆美元、日本4.3兆美元、韓國1.8兆美元，而這項投資佔了我國GDP 62.5%，若換算每人要背負對美投資的責任額，台灣背負64萬元、南韓35萬元、日本是20萬元。羅智強很難理解，為何民進黨政府上下能夠喜孜孜地來宣傳？同樣也和日韓一樣15%關稅，若按照GDP比重，對美投資日本僅1/5、韓國連一半都不到，台灣卻佔了62.5%，請問行政院，所謂勝利的基礎在哪裡？羅智強提出嚴正警訊，請民進黨政府守住高科技產業的根。

首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府上周五高調宣布台美關稅談判結果，關稅設定15%且不疊加，表面上看起來是成功的關稅談判，但在談判的背後，民進黨政府到底拿了什麼去交換？台灣付出什麼代價？林沛祥說，15兆元的投資與擔保，錢從哪裡來？台灣承諾投資美國半導體產業5,000億美元，其中包括企業投資2,500億美元，和政府信用擔保2,500億美元，相當於台灣一年GDP 25兆元的六成以上，等於拿國家超過一半的總資產，去保證美國半導體產業的發展。

林沛祥請問行政院，這筆鉅額擔保風險誰來扛？萬一投資失敗誰負責？全民納稅錢，不是民進黨的政治籌碼。台積電董事長魏哲家已經公開表示，未來2奈米及更先進的製程，至少有30%將在美國生產，而當半導體先進製程與人才大規模外移，美國商業部長盧特尼克甚至喊話，目標是40%的半導體供應鏈，要移轉到美國，那麼未來台灣的汐科、竹科、南科還剩下什麼？林沛祥認為，這不是互惠合作，而是實質掏空。

國民黨立委徐欣瑩則擔憂，半導體產業將連根拔起，相關供應鏈是台灣目前最要的核心產業，民進黨政府口中所謂的外交成果，但看在新竹人眼中，是最要的高科技產業一步步往外搬離。如果先進製程和研發中心等相關供應鏈都移往美國，新竹還剩下什麼？只剩下高耗能、高汙染、低附加價值的空殼？科技人、工程師將被迫遠離家鄉，成為「科技移工」？

徐欣瑩認為，美國急於要將台灣半導體產業搬到美國，就是認定台灣處在兵兇戰危的不確定因素，民進黨政府不去降低戰爭風險，反將矽盾送出，這對台灣安全有加分效果嗎？徐欣瑩要求民進黨政府，投資必須透明化，行政院必須說清楚，15兆元投資到底有哪些產業？哪些技術？行政院必須提出根留台灣條款，對美投資多少，就必須在台灣保留等比例，甚至更高比例的先進製程與研發能量，不能讓台灣只剩下代工。

最後，徐欣瑩要求行政院必須啟動「產業安全與空洞化評估」，國發會必須提出完整「產業外移與就業衝擊影響評估報告」送交立法院審查。徐欣瑩強調，為了台灣和新竹的未來，絕不接受模糊與黑箱。

