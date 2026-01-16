關稅談判台積電再次護台？謝金河盤點驚人數據：魏哲家很在意一職業太低薪

台美關稅談判歷經大半年磋商後結果千呼萬喚始出來，台灣對等關稅由20%降為15%，且不須疊加MFN稅率，另外在半導體及半導體衍生品等232關稅上，取得最優惠待遇；台灣科技等企業將自主投資至少2500億美元，這也讓15日才在法說會釋出亮眼成績單的晶圓代工龍頭台積電，再度成為話題焦點之一。對此，財信傳媒董事長謝金河今（16）日在臉書以「台積電已成護持台灣的航母」為題指出，這次關稅談判，台積電再度扮演了護衛台灣的角色！

謝金河指出，市場昨日中午緊盯的台積電法說會，又交出了一張超乎預期的成績單，毛利率拉升到62.3%、單季eps19.5元；全年淨利1.71兆，eps66.25元。他並盤點，董事長魏哲家在會後談話中提到幾的重點，首先是強調台積電在美國設廠是因為「有生意」，而不是在政治壓力下，不要說台積電掏空台灣，他表示談台積電有上萬名工程師，技術是搬不走的，台積電也不會變成美積電；再者，魏哲家表示，隨著獲利上升，台積電將在社會責任上付出更大的努力，如近年高雄氣爆、颱風、地震到日前的馬太鞍溪事件，台積電默默做了很多事。

股東利益優先？魏哲家： 國家利益永遠放上面 ​

謝金河提到，魏哲家還對台灣的大學教授薪水不如一個台積電的工程師耿耿於懷。第三，魏哲家說台積電近年遠離政治、少與媒體接觸，但如今地緣政治加劇，會努力和大家溝通。至於有人問及股東利益優先、員工其次、後是社會責任的排序，魏哲家正色表示國家利益要放在最上面，強調一直以來都奉行創辦人張忠謀的只是，尊重台灣民選領導人。謝金河指出，台積電常被說是一個人的武林，但台股有30家股價破千的公司，當中一半是台積電的供應鏈，但台積電沒有大聲嚷嚷，只是默默為台灣產業在地化生根努力，這點值得稱讚。

台積電財務長黃仁昭（右起）、台積電董事長魏哲家、台積電法人關係處處長蘇志凱15日出席台積電2025第四季法說會。（柯承惠攝）

​謝金河讚道，魏哲家有智慧、思慮周密、眼界深遠，正帶領台積電走向新未來，魏哲家認為AI奔馳方興未艾，台積電產能依舊不足，又在亞利桑那增購土地。他總結，目前台積電ADR市值直逼1.8兆美元，已是全球第6大企業，全年淨利也會在全球前10大行列；若對照台股總市值3.35兆美元，台積電占了將近一半，重要性不言可喻。他形容，台積電就像是一艘航母，搭載著很多戰略機艦，同時也是台灣安全的守護者，如今台積電法說會開完，台灣關稅也跟著敲定，2500億美元的投資，台積電的1650億美元就占一半以上，台積電在關稅談判中又扮演護衛台灣的角色！

