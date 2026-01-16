關稅談判和東亞一致 盧秀燕稱政府盡力了
[NOWnews今日新聞] 台美關稅談判定案，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。台中市長盧秀燕今受訪時表示，目前整個東亞地區大概一致，相信政府已經盡力了，既然事情沒辦法再改變，希望大家努力拚經濟，如果業者覺得稅率還是太高、有意轉移訂單到非美地區，台中市政府也會繼續協助。
盧秀燕今（16）日上午主持台中購物節壓軸抽好宅活動，會後媒體問及台灣對美關稅拍板定案15%的看法，盧秀燕表示，剛剛她看到行政院副院長鄭麗君的越洋記者會，關稅談判的結果和日韓差不多，目前看起來，整個東亞地區大概是一致的。「我們就希望大家根據這個稅率努力拚經濟，因為事情已經沒有辦法再改變了，而且我想政府已經盡力了」。
盧秀燕指出，美國給東亞各國的稅率比往常高，以前有的在10%以內，現在是15%，過去外銷美國的產業，可能會適當移轉到非美地區，台中市政府會繼續協助大家轉到非美的市場，市府之前提出到非美地區參展行銷者，可補助旅費，2500萬經費大概已經用掉一半。若產業覺得15%的稅率還是太高，希望轉移訂單轉移到其他地區，市政府會繼續協助；若覺得談判結果可以接受，希望在新的一年，大家安心地拚經濟。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台美關稅15%！卓榮泰喊完成4目標：擊出一支漂亮全壘打
快訊／台灣對等關稅15%不疊加！鄭麗君曝2項最優惠待遇
行政院公布關稅15％！他揭談判過程1亮點：肯定讓中國大跳腳
其他人也在看
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 48
關稅15％！他揭談判1亮點：中國肯定大跳腳
[NOWnews今日新聞]行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。而且，時事政論粉專《美國台灣觀測站》更指出，...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前 ・ 108
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 97
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 25
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 19 小時前 ・ 218
陳亭妃初選險勝林俊憲 陳智菡曝「真實民意差距」
民進黨台南市長初選由立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗立委林俊憲，將代表綠營對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡15日評論指出，陳亭妃在黨內派系新潮流持續打壓下仍能勝出，顯示其實力非常強勁，真實民意支持度可能遠高於檯面上公布的數字。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
挺1.25兆國防特別條例？黃國昌喊「反對決心更強烈」：民眾黨將自提版本
藍白昨日在立法院程序委員會上，第7度封殺行政院所提的1.25兆國防特別條例。甫自美返台的民眾黨主席黃國昌，今（14日）上午9時30分召開記者會，說明訪美結果。會中他痛批，行政院提出的版本僅用7個條文，就要編列1.25兆元，「從美國回來後，我反對的決心更強烈，沒有軟化，我反對民進黨的版本！民眾黨將自行提出版本」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 69
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 229
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 119
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 52
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 2
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 1 天前 ・ 13
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 10
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 636
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
批藍白提彈劾立院淪「垃圾時間」 陳培瑜：鬧劇起點就是國會擴權
立法院今（14）日舉行第1場總統彈劾案公聽會，立法院民進黨團書記長陳培瑜發言時火力全開，痛批這場公聽會根本是「荒謬的鬧劇現場直播」。她直指藍白兩黨因為「國會擴權法案」被宣告違憲、不甘心無法將總統賴清德叫到立法院「問話」，才提出彈劾案，目的就是為了「羞辱賴總統」；她更砲轟現在的立法院是在「陪藍白立委作自由時報 ・ 1 天前 ・ 9