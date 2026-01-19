關稅談判團隊今回國 鄭麗君：台灣技術產業已成為世界關鍵力量

鄭麗君回國，卓榮泰接機。（鏡報鄒保祥）

行政院副院長鄭麗君率隊與美國完成關稅談判後，今（19日）上午隨談判小組歸國，行政院長卓榮泰親自接機，預告明（20日）會召開記者會，由談判團隊正式向國人說明談判內容。鄭麗君信心喊話，這次與美方磋商供應鏈的合作，證明台灣的技術和產業，已成為世界上一股關鍵的力量。

鄭麗君今日返國表示，雖然她和政委楊珍妮是談判代表，但談判團隊就是整個政府，團隊除了談判代表，還包含各部會代表，從總統、副總統、行政院長、國安會祕書長、總統府祕書長、行政院祕書長等政府官員，開過無數次會議擬定策略，讓團隊有總體方針和方向，每次談判時，賴總統和卓揆都無時差在台灣陪同，他們隨時能打電話請示、解決問題，強調是整個政府一起努力走到今天這一步。

她要向國人報告，談判團隊此行在華府進行了總結會議，歷經9個月的談判，確認台灣取得對等關稅15％不疊加、逆差國家中的最優待遇，同時取得了未來232半導體以及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，達成談判階段性結果，並和美國商務部先簽署投資MOU，數週後將簽署台美對等貿易協議，這兩份協議都簽完就走完最後一哩路了。

鄭麗君說，經過這次與美國磋商供應鏈的合作，證明了台灣人的努力、台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量，談判團隊充分感受到世界看好台灣、需要台灣，政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業根基扎得更深更廣，也會支持產業進行有利的國際布局，進行實力的延伸與擴展，以更壯大的台灣自信地走向世界。

