關稅談判大勝利？ 藍委曝「5000億代價」：這群人面臨集體失血

行政院長卓榮泰（見圖）16日在行政院中央大樓一樓大廳針對台美關稅談判議題發表談話。（趙雙傑攝）

台美關稅協議達成共識，關稅15％且不疊加，台灣取得美國232條款關稅優惠，並承諾對美投資5000億美元，其中2500億美元來自企業直接投資，另2,500億美元則由政府提供資金與信用支持。對此，藍委廖先翔表示，行政院宣稱談判「大勝利」，他看到的卻是台灣科技人才面臨前所未有的「集體失血」。

廖先翔表示，談判結果不僅是5000億美金的資本外移，更是將18萬個優質高薪職缺拱手讓人，這原本屬於台灣人的就業希望，現在全被搬到了美國。

廣告 廣告

廖先翔細數18萬個消失的工作機會，第一，根據產業趨勢，台積電在美廠區預計擴張至12座晶圓廠，1座約2500名高階工程師與技術員，合計3萬人。這3萬個職位是台灣最頂尖的理工菁英、國家發展的引擎，更是年輕人爭取高薪、留在台灣發展的黃金門票。

他說，第二，半導體是火車頭產業，根據數據，每1個直接職位會產生1比5的乘數效應，帶動上游設備、物流、餐飲及服務業。當工廠設在美國，這15萬個帶動地方繁榮、增加各行各業收入的機會，也全部留給了美國人。

廖先翔說，全台灣每年理工科系畢業生約9萬人，這次台美協議簽下去，等於是讓台灣整整兩年的理工畢業生就業希望，在台灣本土徹底蒸發了。

廖先翔強調，民進黨政府應該告訴大家，「為什麼要黑箱出賣？攸關下一代生計的工作機會，為何在談判桌上被當作籌碼輕易交換？」、「為什麼剝奪權益？面臨職場機會被掏空，我們的年輕人與家長為何從頭到尾都沒有表達意見的權利？」、「為什麼付了保護費，卻賣掉未來？ 政府交了鉅額的國防預算與投資當保護費，結果換來的卻是產業空心化，這算哪門子勝利？」

【看原文連結】