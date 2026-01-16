關稅談判大成功！台灣獲最優惠盟國待遇 律師酸爆：打臉舔中政客

即時中心／高睿鴻報導

去（2025）年4月，美國總統川普（Donald Trump）向世界拋出震撼彈，揚言對各國加徵對等關稅，引發國際社會動盪不安。但歷經數個月談判，多數國家皆已和美方達成協議，而台灣也緊隨其後；今（16）早，我國行政團隊正式宣布，台美關稅條件已談妥，稅率為15%不疊加、企業直接投資2500億美元、台灣政府另提供2500億美元信用保證。律師黃帝穎認為，此結局根本「徹底粉碎舔中政客的疑美論」。

雖然台灣方面付出不少成本，但稅率也從一開始美方「開價」的32%，砍掉超過一半、直接降低至比照日本及韓國的15%。不僅如此，台灣另還取得半導體、半導體衍生品、汽車零組件、木材家具、航空零組件…等多項「232關稅最優惠待遇」；最後，也與美方簽署共同投資合作備忘錄（MOU）。此外，直接投資額2500億美元，也少於日本5500億、南韓5000億；搭配比照日韓的15%稅率，在美國的貿易逆差國當中，堪稱「最優惠盟國待遇」。

雖然歷經半年以上拉鋸及談判，但辛勞的行政團隊，最終仍換回最佳戰果。對此，黃帝穎更是直言，「舔中政客的疑美論」已徹底粉碎，甚至表示，關稅談判結果完全打臉國民黨主席鄭麗文的「中國人定調」。他指出，鄭麗文日前評論關稅降為15%一事，竟開嗆台灣政府「可憐」、「黑箱」；同日，更再次強調「我們是中國人」。結果，美方直接宣布台灣關稅僅15%，而非中國的47%，儼然打臉鄭的中國人敘事。

黃帝穎認為，倘若依照鄭麗文的自我矮化論述、向國際定調「我們是中國人」，對台灣的具體危害，大概就是15%關稅，可能真的被拉高至47%、比照中國。結果，如今美國給予的條件，包括關稅15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、更同意深化台美AI戰略夥伴關係。

黃帝穎另也強調，台美關稅與日韓、歐盟齊平，整體條件甚至優於日韓，也粉碎「舔中政客唱衰台灣的疑美論」。他重申說，台灣直接投資美國僅2500億美金，低於日本5500億、南韓3500+150億，疑美論根本站不住腳。





