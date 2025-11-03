關稅談判大致確定 台航Q3單季獲利較上半年明顯回升

台航公司一一四年前三季合併營收約新台幣三一·二五億元，較去年同期減少約新台幣一·八億元（降幅約五·五％），前三季營業毛利約新台幣一二·五億元，較去年減少約一·二億元，收入及獲利雖略低於去年，但毛利率皆在四○％以上，且第三季單季獲利相較上半年已明顯回升，主要因素有：一、美國與主要貿易國家（除中國外）的關稅談判已大致確定，產業投資的不確定因素逐漸消弭；二、中國與美國貿易戰因素，大量進口巴西大豆，今年巴西大豆產量亦創歷史新高，出口延續至第三季；三、印尼七月開始解除出口煤炭價格管制，出口量激增，以上因素有效帶動中、小型船舶船噸需求及運價，再加上業外認列陽明海運股利收入，第三季單季達EPS一·三五元，累計前三季EPS二·三六元，與去年同期相當。

台航三日召開董事會，針對一一四年前三季合併損益重點整理及未來展望指出，近期MEPC特別會議未能如期通過IMO淨零框架，並決議休會一年，全球統一的減碳經濟性法規及工作計畫預期將有所延宕。上週川習會面後，中美雙方達成多項共識，如中國恢復採購美國大豆及各類大宗農產品、暫停稀土出口管制，美國則調降部分關稅，雙方並同意暫停互徵港口費措施一年，以上協議預期對散裝貨運需求有望增加，進一步推升散裝運價。

展望明年運價，烏、俄戰爭如能提早結束，龐大的重建需求將會對中、小型船舶船噸需求有明顯助益，另外中國啟動西藏五兆元水力發電工程計畫，增加大基建需求的想像空間。

中、長期而言，未來三年新船運力成長有限，再加上二○二三年開始IMO針對現有船實施能源效率指標（EEXI）及營運碳強度指標（CII）等措施，已導致部份船舶開始減速因應，二○二四年歐盟徵收船舶進出歐盟碳稅（ETS），二○二五年實施Fuel EU Maritime溫室氣體排放罰款且每五年逐期調高，將促使更多船舶以經濟航速運行，致使船舶周轉率減少，有助於運價提升。

台航董事長劉文慶近年持續推動船隊汰舊換新計劃，目前公司散裝船隊平均船齡約五·七歲，除二○二四年初已訂造二艘四萬載重噸散裝新船，預計二○二六上半年交船營運外，二○二五年初另訂造二艘六·四萬載重噸散裝新船，預計於二○二八年第三、四季交付。

明年台航將視全球散裝航運市場景氣走勢、船舶供需變化及國際節能減碳政策發展等因素，審慎評估並研議是否啟動額外新造船計劃，以持續優化船隊，並強化公司整體營運競爭力。