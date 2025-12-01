（圖／本報系資料照）

2025年即將結束，台美談判還沒有結果，國內企業及國人均感焦慮，立法院1日邀相關單位進行報告。行政院經貿辦總談判代表楊珍妮只強調，「目標是稅率往下調降」，只要達成初步共識，台美應該會有第6次實體談判，希望今年底之前可以舉行。其實楊珍妮還是沒有提出更具體的進展，不免讓人失望。

賴政府的目標是爭取美國將我國現行的20％＋N疊加稅率調降至與日、韓相同的15％且不疊加，這自然有難度。日前經濟部長龔明鑫表示，我方提出以「台灣模式」與美方進行談判，意即在美國複製台灣科學園區的模式，和日、韓出一大筆錢投資美國的方式不同。但外媒報導，美方要求台灣投資美國的金額在韓國的3500億美元與日本5500億美元之間。如果台灣仍要出巨資並再奉送台灣模式，那豈不是虧更大？對此，我談判代表從不清楚交代。

台美談判進度不明，我方卻不斷加碼。賴總統日前在美媒宣布台灣將提出史無前例的400億美元國防特別預算案，約合1.25兆元，以「深化與理念相近國家的合作」，此處自然是指美國，我國軍備向來就是向美方採購。如此龐大的軍購金額是否也是台美關稅談判的一環，賴政府顯然也不打算說明。

國人自然期待美國對等關稅能再調降，但台灣究竟要為此付出何等代價，不該是賴政府自作主張，必須要有相關的研究評估利弊得失，而不是為了少幾趴稅率的面子問題，而付出更高的代價，只為了讓政府可以做大內宣。事關國家利益，政府想做美國的「盤子」之前，應跟納稅人老實說。