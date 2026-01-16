關稅談判已確定 戴錫欽示警：鄭麗君或卓榮泰選台北市長可能性提高

談判多時的台美對等關稅終於拍板，美國對台對等關稅為15%不疊加，針對232條款半導體及其衍生品關稅，美方也承諾給予最優惠待遇。國民黨台北市議長、北市黨部主委戴錫欽研判，行政院長卓榮泰或副院長鄭麗君參選台北市長的可能性逐漸提升中，國民黨必須謹慎面對。

台北市議長戴錫欽。（資料照／中天新聞）

戴錫欽今（16）日接受網路節目專訪，談到今日台美對等關稅確定、2026九合一大選等議題，其中針對台北市長選戰部分，戴錫欽表示，第一次選舉參選人可以靠個人魅力，但要連任就必須要有政績端出來，並且有明確的政策定位，台北市長蔣萬安任內提出包括營養午餐免費、無菸城市等政策，並帶動大巨蛋經濟、捷運六線齊發及輝達進駐台北等，除了建立正面形象外，也是他任內重要亮點。

行政院副院長鄭麗君。（資料照／中天新聞）

至於綠營可能台北市長人選，戴錫欽說，以他對立委王世堅的了解，他不是說一套做一套的人，因此認為他絕不可能參選台北市長。由於關稅談判已經告一段落，加上國內政局目前行政、立法兩院對立中，所以民進黨要徵召卓榮泰或鄭麗君參選台北市長的可能性逐漸提升中。

戴錫欽直言，雖然台北市對民進黨而言是艱困選區，但綠營絕對不會放棄，尤其卓榮泰和鄭麗君都有一定知名度，國民黨這邊都必須謹慎面對。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

戴錫欽指出，以卓榮泰來說，讓他將行政、立法之間衝突的「委屈感」轉化為訴求，勢必能激發民進黨內部團結，以及支持者的熱情，就能穩固基本盤；至於鄭麗君部分，她能用關稅談判來做包裝，再加上主打理性、溫文儒雅的形象，數珠台北市民，儘管兩者可能的選戰模式有所差異，但蔣萬安仍要小心謹慎。

