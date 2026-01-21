關稅談判底定 總統：盼透過EPPD持續深化台美合作

賴清德總統今天(21日)接見「德國馬歇爾基金會」(GMF)跨大西洋訪問團時表示，台灣持續提升國防預算與自我防衛能力，將打造「台灣之盾」先進防空系統。總統也指出，台美關稅談判已底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)等機制，深化台美、台歐在安全、經貿與科技等各領域合作，維護台海及區域和平穩定。

賴清德總統21日下午總統府接見「德國馬歇爾基金會」(GMF)跨大西洋訪問團，總統致詞時首先感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持台灣，彰顯齊心面對全球挑戰的決心。

總統表示，「德國馬歇爾基金會」日前發表重要的研究報告，從經濟、軍事、社會以及國際層面分析，如果中國對台灣發動戰爭將付出極大成本，並主張國際社會必須展現反制中國軍事行動的能力及決心，他相信民主國家唯有團結合作，才能發揮集體智慧和力量，抵抗威權主義對外擴張。

總統強調，台灣持續提升國防預算與自我防衛能力，並已提出400億美元國防特別預算打造「台灣之盾」先進防空系統，引進高科技及人工智慧，壯大台灣國防工業，也會與民主夥伴加強合作，致力於維護區域和平穩定。

總統也進一步指出，除了軍事合作，目前台美關稅談判已經底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)等機制，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作，也期待訪賓持續協助台灣深化與歐洲國家的連結。總統說：『(原音)過去4年台灣在歐洲的投資總額，已超過過去40年總和；未來台灣將與歐洲國家在半導體、AI、資通訊等產業以及供應鏈韌性領域繼續擴大合作，也期待訪賓持續協助台灣深化與歐洲國家的連結。』

「德國馬歇爾基金會」(GMF)跨大西洋訪問團、會長霍雪芙致詞時則表示，此行訪團成員陣容堅強，來自美國、法國、德國與英國，皆為台灣堅定的盟友。她也指出，訪團此行有2個主要目的，首先，訪團中許多成員是首次來台，希望能更加深入了解形塑台灣與整個印太區域的各種動態；其次在於拓展跨大西洋在台灣相關議題上的合作。

霍雪芙也指出，當前國家安全與經濟安全高度交織，並與科技創新密切相關，台灣正是這種交集的最佳例證之一，歐洲—大西洋戰略環境與印太戰略環境無法脫鉤，許多歐洲國家也正在俄烏戰爭的背景下親身體會社會韌性與國防之間的關係，歸根究柢，嚇阻力將取決於社會韌性。

霍雪芙表示，印太安全與台灣海峽的穩定對跨大西洋安全乃至全球安全都至關重要，這不僅關乎經濟韌性，也關乎全球供應鏈以及嚇阻能力。她也指出，台灣議題並非區域問題，而是全球性議題，同時也關係到整體盟友體系的可信度，關鍵在於如何在重要議題上強化彼此夥伴關係，包括經濟安全、關鍵基礎設施、資安以及國防相關的技術創新，她期待能與台灣進一步深化雙方夥伴關係。