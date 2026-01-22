關稅談判底定 賴清德：台灣開啟經濟新局 與日韓同一起跑點

賴清德總統今日(22日)出席「CWEF天下經濟論壇」致詞表示，面對世局動盪與外界對台灣安全、經濟疑慮，台灣不僅「屹立不搖」，更在地緣政治與供應鏈重組下，成為民主陣營「可信賴、安全的非紅供應鏈」。他強調，台灣經濟新局已經開啟，關稅與日、韓站在同一起跑點，台灣要有信心、團結向前。

賴清德總統今日(22日)出席「CWEF天下經濟論壇」致詞表示，面對世局動盪，國際上曾有《經濟學人》、CNN知名記者札卡利亞(Fareed Zakaria)專題報導，宣稱台灣是全球最危險國家，國內也有人主張「票投民進黨，青年上戰場」，甚至預言外資將大舉撤離、台灣經濟崩潰。但總統強調，時至今日俄烏戰爭、以哈戰爭接續發生，但台灣仍屹立不搖，台海也維持相當程度的穩定，外資更大舉投資台灣。

當談及台美對等關稅談判，賴總統表示，由行政院副院長鄭麗君率領談判團隊，從去年最高32%高關稅，如今降至15%且「不疊加」，讓台灣與日本、韓國及歐盟站在同一個起跑點。他說：『(原音)其實我們在場大家都知道，在台灣企業，豈止是台積電不怕競爭，每一家企業都不怕競爭，只要公平就好，大家說對不對？台灣跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會，大家說是不是？所以在去年一整年當中，我們雖然籠罩在一個不確定的環境當中，但是台灣人民各大小企業都交出一張亮眼的成績單。』

賴清德說，去年雖是不確定的一年，但台灣人民與企業交出亮眼成績單，經濟成長率達7.37%，是15年來最好；失業率約3%，更是25年來最好；股市收在2萬9千多點，今年才1月22日台股更是逼近3萬2千點。他也提到，行政院主計總處預估今年經濟成長率可達4.14%，顯示國際社會看好台灣。

賴清德談及未來產業布局，政府將從「天時、地利、人和」三面向推動產業發展。

在「天時」方面，總統指出，未來是全面智慧化時代，政府推出「AI新十大建設」，預計投入新台幣1.5兆元、創造15兆產值，並在2040年前培養50萬名AI應用人才，涵蓋人才培育、國家級算力中心、國家資料中心等，並且持續穩定開發電力，尤其是投入綠電發展；另外，更著重量子運算、矽光子與機器人等關鍵技術。

在「地利」方面，總統表示中國對台威脅升高，但台灣要將威脅轉化為更安全、進步的力量，不過前提是台灣要有堅強的國防。政府提出8年1.25兆元國防特別預算，打造「台灣之盾」，除了推動智慧化國防體系外，更重要的是打造「國防工業」帶動經濟與產業發展。

在「人和方面」，賴清德指出台灣雖受阻於多邊機制，但持續深化雙邊合作，台灣與美國簽訂「21世紀貿易倡議」第一階段，後續將持續推進台美經貿合作；並且與英國、日本及東南亞國家拓展投資、數位貿易及綠能等合作，

最後，總統強調，台灣將持續強化與國際主要貿易夥伴關係，讓企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓台灣不僅站得穩，也走得遠。他表示，「台灣已走上世界舞台，也走進舞台的中心」。 (編輯:柳向華)