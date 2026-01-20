關稅談判恐讓產業掏空 徐欣瑩呼籲設立「根留台灣條款」





爭取到15％稅率之後，行政院宣稱台美關稅談判取得「重大勝利」。理工背景出身的新竹縣立委徐欣瑩看到這份協議背後可能付出的代價，卻感到深深不安甚至恐懼，他認為政府拿新台幣15兆元的投資規模換取15％稅率，等於台灣5年不吃不喝的總預算，「這不像是正常的談判結果，而更像是一場極度不對等的交換。」這項關稅談判，不免讓人焦慮竹科產業是否也遭到「連根拔起」？

日本經濟規模約是台灣的5倍，對美投資承諾5500億美元；韓國經濟規模約是台灣的2倍，對美投資承諾3500億美元；徐欣瑩指出，台灣經濟規模最小，承諾金額卻不低於韓國，接近日本。徐欣瑩憂心表示，身為新竹縣民代，竹科的痛是產業可能被「連根拔起」的焦慮，她要向總統賴清德與行政團隊提出最沉重質疑。因為這類對美投資，核心一定是半導體與高科技供應鏈。

徐欣瑩分析，如果先進製程、研發重心、關鍵供應鏈都移往美國，留在新竹的，還剩什麼？會不會只剩高耗能、高汙染、低附加價值的空殼？新竹工程師，未來是不是被迫遠赴海外，成為「科技移工」？更嚴重的是，美國之所以急著要我們把產業搬走，正是因為他們認定台灣「兵兇戰危」。現在政府不去降低戰爭風險，反而先把最重要的「矽盾」送出去，試問，這樣台灣的安全是加分，還是減分？

徐欣瑩表示，國民黨不是反對談判，是拒絕掏空台灣；不是情緒性反對，而是提出3項具體、負責任、可執行的訴求：包括第一，投資必須透明化。行政院必須立刻對國人說清楚：所謂的「15 兆投資承諾」，到底存不存在？若存在，是哪些產業？哪些企業？哪些技術？人民有知情權，不能只聽口號。

第二，必須設立「根留台灣條款」。徐欣瑩說，對美投資多少，就必須在台灣保留等比例、甚至更高比例的先進製程與研發能量；不能讓台灣只剩代工、失去技術主導權。第三，啟動產業安全與空洞化評估。她表示，國發會必須提出完整的「產業外移與就業衝擊評估報告」，若評估結果顯示將造成大量就業流失、產業空洞化，立法院不會、也不能放行相關預算與後續條約。

15兆元可以蓋幾十條捷運，可以讓全台孩子長期享有完善的教育與照顧，甚至蓋國宅與加強社會福利，都是迫切需要的，可以做的事情太多了。而政府卻可能拿這筆錢，去交換一份「把產業往外送、把風險留給下一代」的不對等安排。除了思慮欠周，徐欣瑩認為作法上有待商榷。



