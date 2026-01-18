關稅談判成政績！鄭麗君被拱選北市 吳思瑤喊「雙手雙腳贊成」

行政院副院長鄭麗君被點名選北市，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤高呼，雙手雙腳贊成。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台美關稅談判有了好結果，行政院副院長鄭麗君近日被點名可能代表民進黨角逐台北市長，引發政壇與社群熱議。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（18）日受訪表示，鄭麗君不論被放在任何位置，都一定能有「一百分」的表現，若她有意願投入首都市長選戰，自己「舉雙手雙腳贊成」。

吳思瑤指出，近期社群上對於鄭麗君是否應投入台北市長選舉的討論熱度相當高，也有人認為她是國家級人才，是否應留在行政團隊繼續發揮影響力。對此，她認為，關鍵仍在於鄭麗君本人的意願，不論選擇哪一條路，都會是對台灣有貢獻的角色。

她進一步舉陳其邁為例，陳其邁過去也曾擔任行政院副院長，具備中央政府與跨部會整合政策的能力，這樣的經驗轉化到地方治理上，讓高雄市政展現亮眼成績，「中央經驗反映在地方治理上，就是強強聯手、加分效果。」

吳思瑤強調，若鄭麗君願意承擔台北市長的重任，「那就是台北市民的福氣」，自己當然全力支持。吳思瑤也以姊妹之情形容，若鄭麗君願意「say yes」，她已經「佔好位子」，會全力投入協助與輔選。

