關稅談判承諾對美巨額投資 挨轟「賴公移山」

台美關稅談判底定，行政院副院長鄭麗君宣布，對等關稅15%不疊加，半導體及其衍生品獲得最優惠待遇。對此，國民黨立委葛如鈞質疑，賴公移山！台灣付了15兆元「搬家費」，把護國神山整座送給美國？

葛如鈞。(圖/截自葛如鈞臉書)

葛如鈞今（16）日在臉書貼文寫道，今天行政院得意洋洋宣布台美關稅談定15%，但背後的代價卻讓人毛骨悚然：我們承諾了5000億美元（約新台幣15兆元）的投資。這不是喪事喜辦，什麼才是？

葛如鈞批評，新台幣15兆元是什麼概念？台灣總預算1年3兆元，這是5年的台灣預算，賴清德總統不只把自己能花的錢用掉，還把下一任總統的年度支出預支出去，這根本就像是山道猴子，要把台灣帶往絕路！

台美關稅簽定MOU。(圖/行政院)

葛如鈞指出，大家冷靜算一下這筆帳：日本經濟體規模是台灣的5倍大，談判承諾金額約5500億美元（跟我們差不多）。南韓經濟體規模是台灣的2倍大，談判承諾金額才3000多億美元（比我們還少）。台灣經濟規模最小，卻付了比南韓多、跟日本一樣的天價「保護費」！

葛如鈞表示，更慘的是內容！日本有把皮卡丘、瑪利歐送給美國嗎？沒有。南韓有把三星、現代汽車的總部搬去美國嗎？沒有。但賴清德政府所謂的「台灣模式」，竟然是答應美國把半導體供應鏈、園區整組搬過去！這哪裡是「護國神山」？這根本是愚公移山，把山移走，連根拔起！

賴清德。(圖/中天新聞)

葛如鈞指出，我們花了新台幣15兆元，不是買保險，而是付運費把自家的寶藏送人。這不僅是掏空台灣的技術，更是把台灣的經濟命脈雙手奉上。

葛如鈞表示，最後要問一個最核心的問題：為何美國急著要把半導體產業和供應鏈從台灣拿走？說穿了，就是因為認定台灣「兵凶戰危」，供應鏈放在這裡不安全。那又是誰讓兩岸局勢走到今天這個地步？當然就是賴清德政府！

葛如鈞質疑，搞得兩岸兵凶戰危，再用天文數字的錢把護國神山送走求生，這就是民進黨給台灣人的交代嗎？這就是民進黨的愛台灣、護台灣？還是其實是賣台灣？債留子孫？

