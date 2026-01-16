關稅談判敲定「台灣模式」進軍美國！外界憂台灣產業鏈外移 鄭麗君全說了

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，確定台灣對等關稅調降為15%且不疊加、台灣半導體與科技企業對美直接投資至少2,500億美元、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI（人工智慧）戰略夥伴關係等多項談判目標。被問到是否會掏空我國產業，行政院副院長鄭麗君在記者會上表示，以台灣模式跟美國磋商供應鏈合作，最重要的0戰略目標為我國科技產業的延伸跟擴展，並非產業的外移，且台灣模式是在跟產業界座談的過程當中，由企業方提出，希望政府能夠協助融資、信保。

媒體問到是否會擔心台灣產業鏈以打包敬軍的方式外移，會實質掏空台灣，台灣的產業要如何保持競爭力，鄭麗君表示，以台灣模式跟美國磋商供應鏈合作，最重要的1個戰略目標就是我國科技產業的延伸跟擴展，過去幾年可以看到台灣的半導體業者在國外進行擴大投資布局，而這幾年來我國的半導體產業的總產值也在成長， 2023年半導體產業的總產值4.3兆元，2024年總產值5.3兆元，2025年則是6.5兆元。

鄭麗君指出，隨著擴大國際布局，我國半導體產業的產值也持續成長，許多的高科技產業會基於客戶、市場的需要，以及他產業壯大的1個戰略目標來進行國際布局，但是同時也支持本土企業根留台灣，擴大在台灣的投資，過去政府推動擴大台灣投資方案，現在持續的推動擴大投資台灣方案2.0。

鄭麗君說，身為行政院副院長，時常得在協助我國產業投資，台灣要解決的各項基礎建設、人才、水電等問題，所以見證到台灣產業持續的投資台灣，那當產業壯大時、希望布局全球，其實他們也期待政府能夠跟他們一起來打造在國際的供應鏈，所以台灣模式其實是在跟產業界座談的過程當中，由企業方提出投資規劃時，提出希望政府能夠協助融資、信保，當他們在每個國家單打獨鬥的時候，由政府扮演介面，來跟美國建立台美合作模式。

