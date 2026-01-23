「關稅談判更確立台灣主權地位！」謝金河：台積電赴美是競爭力延伸，沒有掏空台灣

台美關稅談判上周拍板定案，關稅確定調降至15%，且不再疊加，並獲得美國232條款關稅優惠，但條件是台灣企業需赴美投資2500億美元，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。有部分聲音質疑，鉅額投資恐加速半導體產業外移，台積電擴大赴美布局，甚至可能淪為「美積電」。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，這次關稅談判給台灣帶來國力的伸展，他強調，台積電的力道延伸到美國後，它是台灣競爭力的延伸，並沒有掏空台灣。

謝金河在節目《老謝開講》提到，原本台美達成的關稅是20%且須疊加，當大家看到韓國、日本降到15%時，所有的箭頭都指向執政黨，包括在野黨抨擊「關稅談判賴總統蓋牌」，但現在看到，這場關稅談判台灣雖然最後才談定，但結果大家都感到意外的驚喜。第一，關稅不疊加的情況下是15%，比預期的20%疊加要好很多；第二，232條款台灣取得最惠國待遇；第三，台灣投資美國2500億美元，外加2500億美元的信保，前面的2500億是以台積電的1650億美元，再加上現在台灣準備要到美國投資的850億美元，所以對台灣來講負擔不大。

謝金河說明，2500億信保的內涵是台灣的企業到美國投資，它可以得到政府的信用保證，我們有2500億美元的額度可以作為貸款，這也就是過去台商很多人投資美國，基本上要從台灣借錢再匯到美國，現在可以在美國當地銀行來取得貸款，這個是好消息。

韓國「跳腳」發聲明 謝金河：這場關稅談判台灣取得相對優勢

謝金河指出，如果把台、日、韓關稅相比，現在大家都降到15%，而台灣的直接投資是2500億美元，日本是5500億美元，韓國是3500再加1500億美元。日本、韓國要跟美國成立投資委員會，項目由美國來指定，且要對美國政府有利，條件更加嚴格。而台灣的2500億美元沒有任何外加條件，投資模式完全是企業自主。謝金河提到，當韓國政府看到232條款台灣取得非常好的條件，韓國總統府特別發表聲明表示，「韓方將確保三星電子跟SK海力士等晶片大廠在美國市場，不會比台積電處於更劣勢的位置。政府也將持續跟企業溝通，並且跟美方協商，也會徹底分析台美之間的協議內容，讓韓國企業衝擊降到最低。」

謝金河直言，當看到韓國跳腳時，就知道這場關稅談判台灣取得相對優勢，所以總統賴清德特別在總統府接見行政院副院長鄭麗君，整個談判團隊大家對鄭麗君的表現給予很高的評價。謝金河更提到，這場關稅談判是在美國官方的貿易代表署進行，是官方對官方，所以先確定台灣的主權地位，也就是美國正式承認台灣是國家。再來，2500億是信保，這個信保就像台灣對中小企業有一個中小信保基金，是給台灣企業到美國去投資作為信用保證，把2500億再加2500億來解讀是錯誤的。

​謝金河直言，當看到韓國跳腳時，就知道這場關稅談判台灣取得相對優勢，大家對行政院長鄭麗君（左二）的表現給予很高的評價。（資料照，顏麟宇攝）

台積電變美積電？謝金河反駁：是台灣競爭力的延伸

談到台積電赴美擴大投資，謝金河說明，過去台積電所賣的晶片叫單晶片，現在AI時代，要加上HBM或SSD組合成一個系統晶片，台積電必須就地供應美國的供應鏈。台積電有70%客戶在美國，在此情況下，台積電經過這次談判後，更加鞏固在美國市場的競爭優勢。換言之，台積電將生產基地長臂延伸到美國、日本或德國，在整個全球化的路上，這是台積電一定要走的關鍵一大步，這一大步並沒有所謂掏空台灣。

謝金河強調， 台積電將生產基地長臂延伸到美國、日本或德國，在整個全球化的路上，這是台積電一定要走的關鍵一大步 。（資料照，柯承惠攝）

「這次關稅談判，給台灣帶來的是一個國力的伸展。」謝金河強調，目前為止，台灣先進製程晶片即便到美國，將來台灣還是占80%、美國占20%。隨著台灣的老齡化、少子化與台積電的全球化，在美國的布局基本上無可逃避。

謝金河最後說道，「這一次關稅談判給台灣帶來非常好的開始，要給鄭副院長很大的掌聲，同時也要呼籲台灣每一個人，要為這次談判代表的辛苦給予更多掌聲。同時，台灣的未來在經過這次關稅談判，第1，更加確立台灣主權獨立的地位；第2，台積電的力道延伸到美國後，它是台灣競爭力的延伸，它並沒有掏空台灣。我們要從這些角度為台灣繼續再加油、再打氣。」

