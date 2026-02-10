關稅談判最後一步！鄭麗君今晚赴美 此行6大目標曝光

行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊10日出發前往華府，與美方貿易代表署舉行最後一次談判，完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」。行政院台美經貿工作小組證實，由鄭麗君所率領的我方談判團隊，已於10日晚間出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」進行最後會議；一旦完成貿易協定簽署，將向國人報告並送國會審查。

鄭麗君10日晚間與行政院政務委員楊珍妮等人，搭乘長榮航空BR32班機再度赴美。對於外傳此次出訪是率談判團隊前往美國進行最終確認，並有望簽署台美對等貿易協定，鄭麗君面對記者提問未正面回應，僅點頭致意，在隨行人員陪同下完成登機手續，微笑揮手致意後登機。

廣告 廣告

行政院台美經貿工作小組表示，由鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊，與美方商定時程後，已於2月10日晚間出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」進行最後會議。

台美經貿工作小組指出，談判團隊欲達成之目標包括：維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化臺美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立臺美高科技戰略夥伴關係等。

台美經貿工作小組表示，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的臺美投資MOU。

行政院則強調，談判團隊持續為台美對等貿易協定的簽署做各項準備工作，過程中將秉持「維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全」四大原則，審慎推動相關談判。

行政院指出，台美關稅談判已於今年1月完成總結會議，雙方就多項關鍵議題達成共識，包括台灣對等關稅調降至15％，且不疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率；半導體及半導體衍生品在美國「232條款」關稅架構下，取得最優惠待遇；雙方並已簽署投資合作備忘錄（MOU）。

行政院表示，待台美對等貿易協定正式完成簽署後，將確立台美雙邊關稅談判的整體成果，後續發展仍將視雙方協商進度對外說明。

【看原文連結】