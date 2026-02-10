關稅談判最後一步！鄭麗君晚間率團赴美 拚完成簽署台美對等貿易協定

對美關稅談判，台灣取得對等關稅15%不疊加。行政院台美經貿工作小組表示，今（10）日晚間行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮所率領的我方談判團隊出發赴美，預計將與美方就「台美對等貿易協定」（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）進行最後會議。

台美經貿工作小組表示，談判團隊欲達成之目標，包括維繫產業國際競爭力、確保糧食安全、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立信賴且安全的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係等。

廣告 廣告

台美經貿工作小組表示，一旦完成「台美對等貿易協定」之簽署，將立即向國人報告完整內容，並且依照《條約締結法》的規定，將協定送交國會審議，同時併送我方於1月15日與美方簽署的台美投資MOU。

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

台美貿易協定最後一哩路 府院拚農曆年前完成簽署

民調曝王世堅台北市長支持度勝卓榮泰、鄭麗君 本人直呼「怎麼可能」

美對韓關稅調升至25% 許舒博：台灣也可能發生