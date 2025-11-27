關稅談判最新內容曝 傳要台灣增加投資 培訓美國勞工





根據《路透社》引述，有知情人士透露，川普政府正與台進行協商談判，該協議預計將鼓勵台灣在半導體製造和其他高科技產業投入新的資金，並協助培訓美國勞工。

根據這項尚在討論的協議，包括全球最大的晶片代工製造商台積電在內的台灣企業，將挹注新資金和專業人力來擴大其在美國的運營，並為美國員工提供技能培訓。

目前，台灣出口到美國的商品須繳納20%關稅。台灣方面也一直在與美方進行磋商，希望透過貿易協議來降低稅率。知情人士透露，台灣承諾對美總投資額，將低於其主要區域經濟競爭對手，同時也將利用台灣的技術來助華府建設科技園區基礎設施。

此前，韓國和日本已分別承諾對美投資3,500億美元和5,500億美元，以換取關稅從25%降至15%。知情人士表示，目前尚不清楚台灣這項協議何時會敲定，以及最終協議的具體內容，但在談判完成前，任何協議條款都可能會有變化。白宮發言人庫許·德賽（Kush Desai）表示：「在川普總統正式宣布之前，任何關於潛在貿易協定的報導都僅是猜測。

此外，川普總統先前也曾公開表示，需要部分擁有熟練技術的外國工人，來協助培訓美國最先進工廠的本地員工。

