關稅談判有好消息？鄭麗君：APEC後達共識將會商

APEC峰會牽動台美關稅談判進度，我國經貿辦「總談判代表」楊珍妮透露，有和美國副貿易代表進行互動，至於是否談到關稅議題，基於雙方互信暫時沒有對外說明，而行政院副院長 鄭麗君表示，等APEC結束過後，若台美之間溝通順利，就可以展開總結性協商，目標是要簽署台美貿易協議。但學者認為，要談到15%稅率而且不疊加，可能還要拿東西換。

行政院副院長鄭麗君週四和商界會面，針對企業高度關注的台美關稅談判進度，鄭麗君表示，雙方目前正透過書面文件往返討論，希望先就未來協議內達成初步共識，待APEC結束後，若溝通順利、雙方意見一致，就能展開總結性磋商，朝簽署台美貿易協議邁進。

不過學者認為，台灣想和美國談到更好的結果，勢必得付出更多代價。亞太商工總會執行長邱達生就表示，在過去美台之間的談判，只要剛好碰到美中在談判，我國就會被擱置，我國現在期望爭取的是跟日韓一樣15%關稅不疊加，而參考日韓的協議，都是擴大對美國的投資及跟採購規模來換取的。

APEC牽動台美關稅 楊珍妮證實有和美代表互動

而在韓國舉辦的APEC雙部長會議，我國經貿辦總談判代表楊珍妮證實，有和美國副貿易代表史威哲（Rick Switzer）進行互動，雖然基於雙邊互信，沒透露是否談到關稅議題，不過從種種跡象可見，台美談判進度正在持續推進中。

