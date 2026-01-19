關稅談判漂亮全壘打！鄭麗君被點名選北市 吳思瑤讚：資歷亮眼

台美關稅降到15%且不疊加，也讓領軍談判團隊的行政院副院長鄭麗君氣勢水漲船高，更被外界點名親征台北市長選戰，迎戰現任市長蔣萬安。力拚連任的蔣萬安則回應，持續推動各項市政，並喊話期待中央能針對關稅做清楚完整說明。

蔣萬安今（19）日出席信義區「與里長有約」座談活動，會前接受媒體訪問，面對記者詢問鄭麗君投入台北市長選戰，是否會感受到壓力？蔣萬安則表示距離選舉還有一段時間，會持續專注市政照顧所有市民朋友。關稅方面，他則強調期待中央能夠做一次完整說明，以確保每位勞工與中小企業的權益。

蔣萬安表示距離選舉還有一段時間，會專注在市政上。圖／台視新聞

先前北市綠營母雞難產，一度傳出基層小雞議員、焦慮選戰難打，如今鄭麗君出線態勢，隱然成為眾戰將之首，更可能限制蔣萬安的「外溢效應」，民進黨北市議員洪健益指出，「蔣萬安是一個不好選的對手，但是也必須把他綁在台北市，讓蔣萬安的效益不要往外縣市來展延」。

民進黨立委吳思瑤則是大讚鄭麗君是「強力的PUSH名單之首」，但她也提到「受限於台北的藍綠板塊，大家也擔心麗君副院長，這樣的中央級的人選，會不會就耗損在台北市的選戰」。首都百里侯之爭，隨著關稅談判落幕，藍綠雙方主將也將浮出檯面。

民進黨立委吳思瑤。圖／台視新聞

