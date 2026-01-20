關稅談判獲肯定！被點名選台北市長 鄭麗君笑回：這是考古題了

台北市 / 武廷融 綜合報導

台美關稅談判達成共識，確定台灣對美國對等關稅調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。率領團隊赴美談判的行政院副院長鄭麗君也被視為是最大功臣，而今年底將迎來九合一選舉，外界也頻頻點名鄭麗君參選台北市長。對此，鄭麗君今(20)日回應「這是考古題了，我已經回答超過10年，過去我的回答都算數。」

民進黨布局2026縣市首長選舉，而鄭麗君對美關稅談判有功，氣勢也水漲船高，被外界點名親征台北市長選戰。行政院今日舉行台美關稅談判說明記者會，被問到是否參選一事，鄭麗君先是表示這題與關稅無關，她說「這是考古題了，我已經應該回答超過10年了，過去我的回答都算數，我是一個做什麼說什麼、說什麼做什麼的人」。

廣告 廣告

據了解，鄭麗君在2018年及2022年都曾被問過是否參選台北市長，而她當時回應表示，「沒有參選規劃」。

原始連結







更多華視新聞報導

鄭麗君關稅談判後「傳被拱選北市」 吳思瑤讚：資歷亮眼

鄭麗君「關稅談判」歸國！ 卓榮泰親自接機 賴清德表達感謝

鄭麗君參選台北市長？吳思瑤：超級大亮點當然贊成

