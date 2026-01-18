關稅談判立功凱旋！卓榮泰桃園機場親迎 鄭麗君：感受到世界看好台灣

政治中心／林昀萱報導

台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇。此次代表台灣前往美國談判、由行政院副院長鄭麗君率領的關稅團隊，於今（19）日清晨抵達台灣桃園國際機場，行政院長卓榮泰親自迎接一行人凱旋歸國。

鄭麗君19日清晨搭機返台。

行政院副院長鄭麗君、行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、駐美大使俞大㵢台灣時間16日上午在駐美代表處召開記者會，說明談判結果。鄭麗君表示，我方取得兩個最優惠待遇，包括對等關稅15%不疊加，是對美貿易逆差國中最低稅率；針對美國未來若課徵232半導體及衍生品關稅時，美方亦承諾將給台灣最優惠待遇。另外，台灣半導體與科技企業將新增加對美至少2500億美元的直接投資，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證。此次關稅談判，對我國可說是取得相當不錯的成果，卓榮泰也親自前往機場接機。

鄭麗君表示，歷經關稅談判充分感受到，世界看好台灣、需要台灣。政府也將支持產業在國際進行有利佈局，壯大台灣、自信走向世界。團隊明日也將在卓榮泰率領下針對關稅談判進行詳細報告。

鄭麗君凱旋歸國，卓榮泰桃園機場親迎。

