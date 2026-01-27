關稅談判立大功！ 鄭麗君是否出戰北市 掀正反論戰

台北市 / 綜合報導

隨著2026年縣市長選舉腳步逼近，首都台北市，現任市長蔣萬安將爭取連任，民進黨派誰仍撲朔迷離。行政院副院長鄭麗君，因為台美關稅談判交出亮眼成績單，被視為是適合人選！雖然鄭麗君對參選一事，回應低調！但有文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，綠營近期一連串動作，其實都有跡可循，鄭麗君披掛上陣挑戰蔣萬安的可能性、大幅提升。但鄭麗君選不選、也出現兩派聲音！力挺的人認為，鄭麗君學經歷豐富，就差沒有選舉經驗，參選北市即使小輸，也能為綠營培養出新一代的領袖級戰將，甚至有機會成為「副總統」人選；但反對的人中，像是作家「顏擇雅」就認為，鄭麗君參選的選舉攻防，勢必聚焦台美關稅，但關稅好壞還需時間驗證，反而點名行政院長卓榮泰參選，更有機會帶來外溢效應！

出席公開活動，不免還是被問到關稅題，台美關稅拍板15%不疊加，行政院副院長鄭麗君，被視為關鍵功臣，但不僅關稅，現在她最常被問的題目是，記者 vs. 行政院副院長鄭麗君說：「要選市長嗎考古題了我是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人。」

鄭麗君頻頻被點名出戰首都，不是沒有原因，目前民進黨要派誰，對上尋求連任的台北市長蔣萬安，遲遲沒有定案！目前僅有壯闊台灣創辦人吳怡農，表態參選，其他被點名過的還有，立委王世堅吳思瑤，民進黨祕書長徐國勇，但先前徐國勇就說，北市將有大咖應戰，因此包含行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君，都被討論，特別是鄭麗君，因為台美關稅談判聲量高，優勢不少！

文化大學廣告學系專任教授說：「鄭麗君的政治性格與對意識形態的堅持較不明顯，有機會拓票中間選民。」在年輕人間，擁有聲量的立委王世堅，也力挺鄭麗君選台北市長，扶龍王出聲能否拉抬鄭麗君的支持度！

民眾葛小姐說：「形象不錯市長代表城市形象覺得不錯。」民眾徐先生說：「覺得她更適合在她專業上。」鄭麗君選不選，出現兩派聲音，力挺的認為他具專業性、性格不張揚，就是缺乏選舉經驗，只要補足選舉歷練，未來可替副總統大位熱身！

目前台美關稅還在談判中，作家顏擇雅反對鄭麗君參選，更點名，她參選的選舉攻防，一定跟關稅有關，但關稅結果好壞、仍需時間驗證，短期無法辯出結果，更可能放大藍白聲量！因此力挺行政院長卓榮泰參選。外加上，鄭麗君參選意願低，但民進黨派卓榮泰，是好是壞！

台大政治系教授陳世民說：「但卓榮泰參選，藍白很容易主攻，他不副署財劃法等議題，在藍大於綠的台北市，民進黨要派誰、才能對蔣萬安造成牽制，想突圍，人選勢必牽動整體選戰節奏。」

