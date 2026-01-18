關稅談判立大功！鄭麗君選北市呼聲高漲 吳思瑤：當然舉雙手雙腳贊成

記者盧素梅／台北報導

行政院副院長鄭麗君被認為表現亮眼，民進黨內代表參選台北市長、對戰現任市長蔣萬安的呼聲再度升溫。（資料照／行政院提供）

台美關稅協議敲定後，負責談判的行政院副院長鄭麗君被認為表現亮眼，民進黨內代表參選台北市長、對戰現任市長蔣萬安的呼聲再度升溫，對此，民進黨立委吳思瑤今（18）日表示，鄭麗君不論把它擺在哪一個位子，她絕對都會表現得一百分，如果台北市民有這個福氣，自己當然舉雙手雙腳贊成。

民進黨佈局2026縣市長，目前台北市長人選還沒出爐，民進黨內人士指出，鄭麗君主責關稅談判受肯定，綠營基層、民代勸進聲漸強，認為是能和台北市長蔣萬安抗衡，更能拉抬全黨聲勢的人選，而徵召鄭麗君最大難關會出在本人意願，就要看賴清德總統是否能夠說服了。

對此，吳思瑤今天受訪時表示，鄭麗君關稅談判立大功，參選絕對是超級大亮點、大爆點，社群討論鄭麗君角逐台北市長聲量越來越高，但也有另一派覺得國家級人才應該留在行政團隊比較好。



吳思瑤並表示，無論鄭麗君擺在哪個位置，都會表現一百分，投入市長選舉自己當然是舉雙手雙腳贊成，高雄市長陳其邁市政表現亮眼，過去也曾擔任行政院副院長，跨部會整合能力也反應市政治理，這就是強強聯手、好上加好。她說，如果好姐妹鄭麗君點頭答應，台北市民有這個福氣的話，自己當然舉雙手雙腳贊成。

