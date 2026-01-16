關稅談判美方早設定底線？吳宗憲憂「德公移山」：台灣恐喪失半導體優勢

台美第六輪關稅談判於15日舉行，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率我方談判團隊，與美方進行總結會議，最終達成包括「台灣對等關稅調降為15%，且不疊加最惠國待遇（MFN）」、「半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」、「擴大供應鏈投資合作」（包含企業自主投資2500億美元、政府提供信用保證額度上限2500億美元）、「深化台美AI戰略夥伴關係」。對此，國民黨今（16）日召開「關稅談判任人宰割、黑箱到底！百工百業如何因應？」記者會，針對談判結果提出質疑。



國民黨立委、文傳會主委吳宗憲指出，所謂的「5000億」實為美元而非新台幣，金額相當於我國約6年的中央政府總預算，談判結果看似美國大幅「讓利」，但從日本、韓國及歐盟等國同樣談到15%的情況來看，令人懷疑美方是否早已設定固定底線，差別僅在於各國付出的交換條件不同，「我們是不是拿了比別人更多的東西，去換了這個15%？」甚至恐重演軍購「買得更貴卻自我安慰」的老問題。

行政院長卓榮泰16日針對台美關稅發表談話，表示談判擊出「漂亮全壘打」。（柯承惠攝）

吳宗憲進一步分析，美國並非真正降低關稅，「而是利用關稅的制度，重新去規劃半導體的生產地。」他指出，相關優惠並非給台灣，而是給「到美國設廠」的企業，包括建廠期間可免稅進口相當於美國產能2.5倍的產品，完工後仍可免稅進口1.5倍產能。他警告，這顯示台灣恐面臨產能、資本與供應鏈的外移，「當協議把優惠跟在美擴廠綁定在一起的時候，台灣等於是接受了一個長期的條件。」

吳宗憲憂心，這樣的安排雖不會讓國家立刻陷入貧困，卻將造成長期、結構性的影響，包括高附加價值產能外移、本土高階研發職缺減少，以及上下游供應鏈連帶出走，進一步加劇人才外流與少子化問題。此外，他也引用美國商務部長提出「恢復美國半導體製造領先地位」的說法指出，若用另一角度解讀此話，正意味台灣恐將失去在半導體領域既有的優勢，「當我們失去了這個以後，是不是民進黨口中最愛說的『護國神山』也沒了？那請問我們還剩下什麼？」

針對政府承諾高達2500億美元的「信用擔保」，吳宗憲亦提出質疑，認為擔保機制在「順風」時看似無形，「逆風」時卻可能轉化為全民風險，政府是否具備完善的風險控管與回饋機制，至今仍未對外清楚說明。對於行政院宣稱將引入美國投資半導體、人工智慧與防衛科技，吳宗憲則指出，在兩岸情勢持續升溫、地緣政治不穩定的情況下，企業投資意願勢必受影響。他直言，政府一方面加劇衝突，一方面高喊引資，「這兩個在邏輯上面有嚴重的矛盾」。

最後，吳宗憲要求政府全面揭露與美方談判內容，包括協議與合作備忘錄（MOU），並送交國會審查。他強調，不希望對美談判最終淪為「德公移山」，只是將護國神山及其產業群整體外移。他指出，日本、韓國都能向國民清楚交代談判過程與條件，反觀台灣，「我們知道日本怎麼談、知道韓國怎麼談，卻不知道中華民國政府怎麼談，這是如此可笑的事情發生在我們這塊土地上。」

