關稅談判至今黑箱 鄭麗文轟任人宰割、傷害國格

十三日是故總統經國先生逝世卅八週年，國民黨主席鄭麗文一早偕四位副主席以及黨務幹部，前往桃園大溪頭寮陵寢，向經國先生獻花致意。談到台美關稅，鄭麗文痛批完全任人宰割，對台灣權益和國格傷害最深。(翻攝自鄭麗文臉書)

記者康子仁∕台北報導

針對台美關稅已接近達成協議，台積電至少要在美國再興建五座半導體廠。國民黨主席鄭麗文十三日指出，關稅談判至今黑箱，民進黨政府沒向社會、國會報告過程，也沒與遭衝擊相關產業討論，完全任人宰割，對台灣權益和國格傷害最深。

根據紐約時報報導，台美關稅協議已進入法律審核階段，預計本月宣布，屆時台灣商品出口至美國的關稅將降至百分之十五，與日本、南韓持平；報導中提到此協議「對價關係」，疑包含台積電承諾在亞利桑那州進一步擴大投資，增建至少五座晶圓廠。

鄭麗文表示，很遺憾的是，關稅談判已經超過一年時間，從頭到尾都是黑箱，沒有任何訊息，大家真的很可憐，只能從國際媒體，甚至八卦消息、小道消息窺探一二。過程中，民進黨政府不但沒有向台灣社會報告，也沒有向國會報告，更沒有向台灣會被沖擊的相關產業說明和溝通，所有台灣社會都被蒙在鼓裡不得而知。

鄭麗文說，她真的很懷疑，「我們還是一個民主自由的社會嗎？我們到底是怎麼跟美方談的，中間的折衝妥協又是什麼？」到目前為止，沒有聽到任何來自台灣政府官方的正式訊息，質疑要如何監督、如何因應、如何準備？

鄭麗文強調，關稅談判至今黑箱，民進黨政府沒向社會、國會報告過程，也沒與遭衝擊相關產業討論，截至目前沒聽到任何政府官方訊息，完全就是一個任人宰割的狀況，這才是對台灣的權益、國格傷害最深的。