關稅談判見曙光！龔明鑫有信心再降稅率 楊珍妮：目標15％不疊加

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布，將對各國加徵對等關稅，其中包括對台灣商品加課20％，引發業界及民眾擔憂，恐嚴重衝擊我國外銷。不過，近期開始傳出令台灣人期待的消息，外媒《路透社》證實，我國正尋求將關稅稅率拉低至15%；經濟部長龔明鑫今（1）早透露，有信心稅率再往下降、並且是「不疊加」的條件；政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也直言，目標就是15%稅率不疊加。

龔明鑫說明，據目前與美方協商的情況，我國或許不會像日韓，直接掏一筆錢交由美方投資、而後利益均分；我國較傾向，兩邊行政單位相互合作，爭取更有利的投資環境與條件。同時還說，對於眼下的「20%+N」疊加稅率，有信心再往下降、而且改為不疊加。另一方面，楊珍妮也在備詢時強調，我國目標就是15%稅率、不疊加關稅。

龔明鑫另指，面對關稅衝擊，我國整體產業環境，已逐漸開始摸索出，該如何應對這樣的突發情況；從8月到現在，也有一段時間了，企業與客戶端都有持續摸索，且眼下無論是匯率、大環境，都慢慢趨穩了。但他仍坦承，確實有些產業還是面臨挑戰，例如，整體機械業雖然問題不大、逐漸恢復出口的正成長，但木工機械就受到一些影響；另外，工具機也面臨日本產品挑戰，所以仍有努力的目標。

至於對等關稅的部分，龔明鑫表示，少部分產業確實受到232條款的影響，例如鋼鐵、及其衍生性商品，像這類的產業、以及運輸工具行業，就會同時遭受市場及中國低價出口品的競爭。因此他說，官方仍要努力，協助企業轉型升級、做出差異化，才有辦法因應這樣的挑戰。

另，針對外媒近日質疑，台灣雖然帳面GDP、經濟成長率亮眼非凡，但卻存在嚴重分配不均、房物價高漲等隱患，經濟果實並未公平分配。對此，龔明鑫強調，政府早已對此祭出不少加碼措施，例如，從2016年開始，我國已連續10年調漲基本工資；那就是希望基層員工，也能與大家一樣，受惠於國家的經濟成長。

不僅如此，龔明鑫還提到，政府亦不斷端出政策，希望為民減少支出；例如小孩0到6歲國家養、對年輕人租屋補貼、學費減免、甚至連交通月票TPASS優惠擴大，都是讓民眾支出減少的措施。也就是說，正朝著「增加民眾的可支配所得」這個方向來努力。

