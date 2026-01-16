關稅談判讓台灣安全了！她喊「要堅定相信台積電」 點名1群人最不爽

政治中心／陳慈鈴報導

台美關稅談判達成4大共識，很多產業因此鬆了一口氣。（示意圖／資料照）

台美對等關稅談判結果揭曉，這次一共達成4大共識，包括關稅確定降至15％且不疊加，並享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，以及擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等。今（16）日清晨傳回台灣後，隨即引起各界關注及討論。對此，政治評論員吳靜怡表示，要堅定相信台積電！

吳靜怡表示，關稅下降為15%，232條款獲得豁免，台積電到美國生產免稅！台灣安全，產業賺錢！今天凌晨，網軍就開始吵花了5000億，「十一傻」戰略又會啟動了，大家只要知道，「2500億是企業投資、2500億是信保」然後整個產業鏈都是台灣一起賺！

吳靜怡說，這不只是關稅議題，我們已經成為全球產業鏈之中的台灣，川普心中的台灣！台灣安全，成為全世界的共識。誰會很不爽？看網軍就知道，今天議題一定很燒，總之要堅定相信台積電！身為1450的一股小股東！爽！

針對台美關稅談判，行政院說明，由於台灣是美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此我方在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的四項目標。首先是台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN，獲得「最優惠盟國待遇」，再來是成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，與日、韓、歐盟齊平，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

行政院表示，第三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，承諾向美國直接投資2500億美元，政府方面以信用保證方式，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，打造產業聚落，延伸並擴展臺灣科技產業全球競爭實力。第四，促成台美高科技領域相互投資，確立臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

