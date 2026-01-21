關稅談判辛苦？謝寒冰示警「沒談完」：台恐遭吃乾抹淨

經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮20日在政院記者會談及長達9個月的談判歷程時一度哽咽。（資料照／黃世麒攝）

台美關稅談成15％，但美國商務部長盧特尼克明言，台灣對美投資高達2500億加2500億美元，且僅是「頭期款」，引發掏空台灣疑慮。名嘴謝寒冰示警，不只3年要兌現5000億美元投資，還有台灣市場全面開放，談判代表只會演哽咽戲碼，台灣一樣被美國吃乾抹淨。

謝寒冰21日在《大新聞大爆卦》節目質疑，貿易談判代表楊珍妮都講了，美國的要求是「全面開放」，你擋得住嗎？未來，基改食品擋得住嗎？其他那些過去不符合我們標準的東西，擋得住嗎？市場全面開放了，我們的農產品怎麼辦？其他相關弱勢產業怎麼辦？這就是為什麼，我們一直要求行政院要提出評估報告，行政院有提嗎？所以這些人在幹嘛？就在跟你演一齣戲而已！

廣告 廣告

謝寒冰直言，他們演這一齣的目的是幹什麼？希望你「忘記」問他這些東西，他當然知道在野黨不會放過他，可是他要安的是他們同溫層的心，讓支持者覺得：這些人好辛苦！這些人都是英雄！不用再去檢討他們了，他們已經夠辛苦了。對，談判可能真的很辛苦，但是如果只是談得這麼差的話？其實辛苦、不辛苦，沒有什麼分別，「你是白辛苦了！」根本就是白忙一場，台灣一樣被美國吃乾抹淨。

「那我派你去，跟隨便派一個路人甲乙，有什麼差別？」謝寒冰直呼，他最不能理解的就是，鄭麗君還自己講，飛到了美國之後，還在那邊跟對方視訊會議？那為什麼要飛美國？很奇怪，莫名其妙！所以這一整個就是荒腔走板。

謝寒冰強調，可是要注意，現在還沒談完！也就是我們的市場開放，到底要到哪裡？還不知道。還有，未來這5000億美元投資，到底要怎麼兌現？因為盧特尼克的說法是，川普任期內要全部兌現，「川普的任期內，我們拿得出5000億美元嗎？3年！你有這麼多錢嗎？」

謝寒冰示警，所以未來很多事情，恐怕還會有很大的變化，「我們走著瞧！」

【看原文連結】