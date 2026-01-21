關稅談判造神？ 楊智伃提服貿諷鄭麗君「黑箱代表」自打臉

鄭麗君強調本次談判不但取得對等關稅15%不疊加，更成為全球第一個替本國對美投資業者爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家。（圖：我駐美大使館臉書直播）

台美關稅談判達成協議，綠營勸進行政院副院長鄭麗君出戰台北市長。國民黨前發言人楊智伃批評，談判結果喪權辱國，還要喪事喜辦鼓掌叫好？鄭麗君當年反黑箱，如今卻自打臉。（請聽AI報導。）

楊智伃表示，12年前鄭麗君在當立委時曾痛批行政獨裁、黑箱作業，直指服貿協議「簽訂前說不能講、簽訂後說不能改、不給審查」，更質問：「癱瘓國會的是誰，不是學生，是手上握有權力的總統與政府。」鄭麗君當時把服貿說成照妖鏡，照出權力者的傲慢與專斷，12年後鏡中人正是她自己！

楊智伃強調，如今面對對美關稅談判從頭到尾黑箱作業，談判過程不能說、內容不能講，全民像在拆盲盒，被動等待結果揭曉。簽訂前說不能講，簽訂後說不能改，別說審查，連質疑都被貼標籤。

楊智伃直言，12年前鄭麗君委員痛斥這樣的行政心態；當年她說的每一句話，今天都成了狠狠打臉鄭麗君副院長的迴力鏢，因為連自己的堅持、承諾過的原則都可以推翻，講出的話真的不能信。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。