關稅談判進展？ 經貿辦：待文件交換有共識後進入總結會商

經貿辦5日表示，台美關稅談判在9月底進行第5輪實體磋商後，有再次進行視訊會議，「談判有進展」，目前雙方正進行書面文件交換和討論，待雙方達成共識後，就可以進入總結會商達成台美貿易協議。（圖：資料照）

備受矚目的川習會結束之後，美國同意降低關稅，中國大陸延後一年實施稀土出口管制，雙方貿易緊張關係明顯緩和，不過台美關稅議題遲遲未定案。經貿辦執行秘書徐崇欽5日表示，台美關稅談判在9月底進行第5輪實體磋商後，有再次進行視訊會議，「談判有進展」，目前雙方正進行書面文件交換和討論，待雙方達成共識後，就可以進入總結會商達成台美貿易協議。

立法院外交及國防委員會5日邀請外交部長林佳龍、國安局副局長張元斌、經濟部次長江文若、陸委會副主委沈有忠、經貿辦執行秘書徐崇欽報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，並備質詢。民進黨立委羅美玲及國民黨立委馬文君質詢時，關切台美關稅談判進度。羅美玲詢問，川習會沒有談到台灣議題，顯然雙方不想增加變數，川習會後是否影響台美關稅談判。

對此，徐崇欽指出，台美關稅談判在9月底進行第5輪實體磋商後，有再次進行視訊會議，「談判有進展」，目前雙方正進行書面文件交換和討論。待雙方達成共識後，就可以進入總結會商達成台美貿易協議。行政部門已對外說明，在亞太經濟合作會議（APEC）落幕後持續進行談判。台美談判的步調與步驟還是持續進行，有相關結果將向民眾報告。

羅美玲追問，媒體報導提及232條款調查要到明年4月才會公布，台灣是否要等到明年4月才會有談判結果。徐崇欽回應，所謂明年4月公布是最晚期限，並非確切公布日程，美國政府會依據自己的步調進行232調查結果宣布。談判團隊持續爭取調降對等關稅稅率、不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，為赴美投資企業爭取有利環境與條件。

被問及台美談判結果出爐的時間點是否仍然未知，徐崇欽回答：「是」。回顧台灣和美國的關稅談判過程，4月11日台美雙方展開首次視訊會議、5月1日在華府舉行首輪實體磋商、6月25日進行第2輪對等關稅實體磋商、7月8日第3度在美國磋商、7月底至8月初進行第4輪談判，9月25日至29日完成第5輪實體磋商。