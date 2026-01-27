關稅談判酸楚 重新選擇站位

台美關稅談判，執政黨不斷對內美化為「穩健布局」「深化夥伴關係」，對外卻換回一張又一張賣台清單。關稅壓力沒有減，產業競爭力卻被逐步消耗，尤其是傳統製造業的競爭力雪上加霜，優勢產業台積電拱手讓人，美國挑肥揀瘦後的台灣，最終代價由全民承擔。這樣的談判，說穿了就是經濟殖民，不過是賣掉台灣的實力，換取政治上的暫時安心，猶如「賣老婆當大舅子」，場面風光，內心酸楚。

同樣的邏輯，也被複製在台積電與所謂「科技護台神山」的神話上。近年來，在美國壓力下，台積電被迫外移、分散、配合他國戰略部署，卻被包裝成「全球布局」「價值鏈升級」。問題是，當最關鍵的產能、技術與人才不再牢牢掌握在台灣手中，台灣還剩下多少談判籌碼？一個只會配合、不敢拒絕的角色，談不上安全，更談不上尊嚴。

事實上，若放下恐懼，冷靜回望歷史，就會發現科技與產業從來不是靠「卡位」換來的。中國大陸在一窮二白、百廢待舉的年代，能造出原子彈、發射衛星；在遭受封鎖與打壓的環境下，仍一步步建立完整工業體系。今天，在國力、人才、科研體系都已大幅躍升的情況下，難道還造不出第二個、第三個，甚至一百個台積電？

2025年荷蘭CWTS萊頓排名提供了一個冷靜對照。在純科研輸出的量化指標上，全球前十的大學中，中國高校已占7到8席，美國僅剩1席；前25名中，中國高校更占約四分之三。這不是宣傳話術，而是5年間論文產量與高被引成果累積後的結構性結果。科研實力的重心，正在轉移。

這意味著科技戰的勝負，早已不只取決於單一企業或一座晶圓廠，而是取決於整體科研體系、產業鏈深度與長期政策選擇。把台積電視為唯一籌碼，只會讓台灣被綁在別人的戰略車尾，成為可被隨時調度的工具。

政治從來是一場實力的較勁，也是一場理想的選擇。我們不能什麼都想要：既要美國保護、又要產業自主；既要當棋手、又不敢離開棋盤。結果往往是什麼都要不到。真正該思考的，不是台積電能不能搬，而是台灣要不要繼續被恐懼與依附牽著走。重新思索兩岸和平統一，不是放棄，而是重新選擇站位；不是失去尊嚴，而是找回談判的底氣。當實力不再被內耗，當選擇不再被恐嚇，台灣社會才有可能真正走出「被安排的命運」。（作者為新黨副祕書長）