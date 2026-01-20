關稅談判關鍵! 卓揆揭露"黃金計畫"與"台灣模式"

政治中心／林靜、胡景順 台北報導

台美對等關稅在上周揭曉，除了15%不疊加，還談妥未來232條款最優惠待遇，今天行政院舉辦說明會，行政院長卓榮泰透露談判"黃金計畫"，鄭麗君提出的特殊"台灣模式"獲美方肯定，鄭麗君強調期待"TaiwanUScanlead"，創造強強聯手。

行政院長卓榮泰：「今天剛剛好是，賴總統去年520上任到現在，滿8個月1年8個月，鄭副院長有9個多月時間，都在談判。」

行政'院由卓院長領軍召開記者會，向國人報告台美關稅談判結果，更透露此次談判的"黃金計畫"，成功為台灣殺出一條路。

行政院長卓榮泰：「整個談判過程中，蕭美琴副總統，就提出一個黃金計畫，擺在一個最明顯的位置，讓川普總統很容易看到它的內容，鄭副院長則提出一個台灣模式。」

行政院副院長鄭麗君：「整個談判工作，是整個政府一起來進行，我想這次的投資MOU，我們爭取到優惠關稅，但我們也希望將擴大對美投資，進一步升級為台美供應鏈的合作，過去我們說Taiwancanhelp，我們期待未來是，TaiwanUScanlead。」





我國談判團隊成功爭取到關稅15%不疊加，及232條款最優惠待遇，不過談判簽署投資MOU，其中包含廠商自主投資2500億美元，及政府提供2500億美元信用保證，卻不斷遭在野黨及部分人士錯誤解讀，批評台灣對美投資5000億，掏空台灣，讓卓榮泰忍不住再三澄清。

行政院長卓榮泰：「2500億是國內企業，自主直接的投資，2500億是政府運用信用機制，保證而且透過台灣金融機構，協助國內產業去做信用保證，這兩個不同的，不要再把它寫成5000億元，這是絕對的錯誤，也會讓我們後續的談判，發生一些不必要的困擾。」

不過，當前朝野氣氛下，難保台美關稅協議送到立院審議會不會被卡住。





行政院長卓榮泰：「這次的談判過程，完全秉持國家利益為出發點，就這次已經進行的部分充分說明，誠懇期待國會能在正確資訊下，與行政院能對等的談。」

行政院副院長鄭麗君：「未來數周台美會接續完成，台美對等貿易協議，就完成最後一哩路，也跟美方再度表達，希望美方能夠盡速完成，台美避免雙重課稅。」

行政團隊持續取得進展，朝野能不能團結讓國家繼續向前，後續立院的審議將扮演關鍵角色。





