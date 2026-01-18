關稅談判隊表現比其他國都好！她揭美方大讚鄭麗君：台灣人應感到驕傲

美方對行政院副院長鄭麗君（右3）的評價高。圖為台美雙方簽署MOU。行政院提供



台美關稅談判達成共識，透過台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元，取得15%且不疊加的最惠國待遇稅率（MFN）。反紫光成員許美華昨晚（1/17）在臉書發文透露，美方對台灣團隊的評價很高，尤其是行政院副院長鄭麗君，「把全球很多貿易團隊都比下去了」。

許美華說，美方政府人士向她華府智庫友人透露，這次台灣團隊參與的過程，提到過去近一年，他們接觸的各國貿易代表談判隊，不論是來自東南亞還是歐洲，近乎沒有一隊像台灣這樣專業。

首先，賴總統政府第一天就派出行政院副院長鄭麗君親自去美國，讓華府很多人大吃一驚。行政院副院長的英語頭銜是vice premier ，即是一個國家的副總理，是國家的副元首級別。「除了台灣，沒有任何一個國家，是派出這種高層的人親自到華府去作關稅談判。這代表賴政府對台美關係的重視，這點很重要。」

更重要的是，美國團隊對鄭麗君評價很高，尤其是她對於政策細節的了解和掌控，真誠地跟美方斡旋，有理有節，美方人員認為，台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去了。

先前，台灣的暫時性關稅為20%，比日本南韓或者歐盟最後的15%來得高，美國政府內部有不少人為台灣感到不平，他們認為台灣已經展現出最大誠意，也比其他國家談判得更好，一方面解除美方疑慮，同時也堅持台灣的立場，不明白為何白宮先給了20%關稅，因此向台灣團隊表達遺憾，並對鄭麗君以行政院副院長高度，投入談判的認真、辛苦表示敬意。

美方人員還說，過去大半年，鄭麗君多次來往華府，甚至曾經有過，剛抵達台北、踏出機場，又馬上起行上飛機回去華府進行會議，展現她親力親為，希望可以當面了解所有動態並進行交流對談的態度。

「毋庸置疑，今次台灣政府的努力沒有白費。」除了成功以「Taiwan」的名義，跟其他大國一樣爭取到最低關稅，其他談判條款亦都比日本韓國更好。很大的原因，除了台灣的半導體獨特優勢之外，台灣團隊任勞任怨的工作態度，在華府心目中留下很好的印象，「台灣人應該為鄭麗君率領的團隊感到驕傲。」

