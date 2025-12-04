關稅談判 我投資美3千億美元起跳

美國商務部長盧特尼克（右二）表示，台灣在美投資總額將達三千億美元左右。圖為美國總統川普（中）在白宮舉行內閣會議。（路透）

本報綜合報導

台美關稅協議談判進入最後階段。美國商務部長盧特尼克當地時間三日表示，台灣在美國的投資總額達三千億美元（約新台幣九點三兆元）左右；如果美國與台灣達成協議，投資金額還會更高。

美國七月底宣布將台灣對等關稅加徵稅率自原先四月二日的百分之三十二調降至百分之二十，但須在百分之二十之外再加上貨品原有的最惠國（ＭＦＮ）稅率及任何反傾銷或反補貼稅。

行政院經貿談判辦公室一日說明，現階段台灣談判團隊以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原ＭＦＮ稅率，以及二三二條款多項關稅最優惠待遇。

盧特尼克指出，台積電宣布將增加投資一千億美元，總投資額達一千六百零五億美元；美光科技及德州儀器也追加投資。因此，台灣在美國的投資總額達三千億美元左右。「我認為，如果我們與台灣達成協議，（投資金額）還會更高」。

至於協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體？盧特尼克表示，談判仍在進行中，他不願多說，但強調：「當然，他們（台灣）會訓練美國勞工。」

「當然，他們也會訓練美國勞工。最終目標是將供應鏈轉移到美國。在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們全部的目的。」

盧特尼克這番發言，等於證實路透先前對台美關稅談判的報導，指內容可能包括台灣加碼投資美國及協助訓練美國晶片工程人才等。報導也引述知情人士指出，在最終敲定談判結果前，任何協議條款都可能變化。