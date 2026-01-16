關稅談判 美國要晶片台灣要面子

在長期的外媒披露、美國官員放話後，被在野黨譏為「黑箱作業」的對美關稅、投資、貿易談判，終於由雙方政府公布。基本上，他們說的與最後的結果相差不多。

跟美國經貿談判絕非易事，「少輸為贏」非長他人之志，而是現實情況下早可預見的結果。川普政府慣用非典型的手段要其他政府棄甲投降，民進黨政府則刻意挑動兩岸政治矛盾、緊縮兩岸民間交流，在美國和中國大陸間從「左右逢源」變成「一面倒」，因此壓縮了政策選擇的空間，對美談判難上加難。

行政院長卓榮泰稱四大談判目標已達成，第一是對等關稅調降至15％，不疊加其他關稅；第二是台灣半導體及衍生產品享有美國「232條款」最惠待遇（我方預想美國必會啟動課稅）；第三，以「台灣模式」與美供應鏈合作並創造在美產業聚落；第四，雙方進一步促進貿易平衡、深化經貿合作，建立在全球人工智慧供應鏈的戰略夥伴關係。這時，說台美雙贏、比日韓還好的談判結果等說法一定會有系統地被散發出來，然因談判範圍很廣，對台灣經濟產業的影響難斷，亦常見不看好或抱持憂慮的評論。

猶記去年諸多大型機構對台灣經濟成長的預測失準，而20多年前「互聯網泡沫」破滅的殷鑑亦不遠，所以過一陣子台美簽署相關協議並公布內容後，台灣整體經濟產業的未來會如何，宜客觀汲取各家之見，料敵從寬以應對風險。

卓榮泰稱這次談判結果是「漂亮的全壘打」，但這些目標不是高標，頂多是中標。談判官員辛苦，但稱打出全壘打則言過其實。例如，單從對美承諾投資和政府信用保證兩點觀之，GDP名目總值約4.2兆美元的日本要提出約5500億美元，GDP名目總值約1.86兆美元的南韓要提出約3500億美元，GDP名目總值約8800億美元的我國竟約要5000億美元。另外，美國商務部長盧特尼克16日透露，台灣同意將40％的半導體供應鏈和產能搬到美國（所謂的「台灣模式」），未在供應鏈內的台灣廠商則會被課100％關稅。

行政院副院長、對美談判代表鄭麗君在華盛頓的記者會則說，包括「台灣模式」在內的結果，會讓台灣「產業持續壯大」、「不是產業的外移」。此話急著否認由政府認可或支持的產業（部分）外移已將是事實，何況產業外移也有可能是產業升級的過程。另外，這代表民進黨政府仍偏心在半導體相關高科技產業，還想著顧面子，忽視《經濟學人》去年底觀察的「台灣病」，亦即台灣靠高科技產業大量出口賺取外匯，而其他經濟失衡、低薪等後果卻由台灣人民來扛。

川普政府要「護國神山」台積電將菁華（7奈米以下晶片）移至美國生根茁壯已是不爭事實，所以，此次美國商務部單方面公布的文件標題是「經由與台灣的貿易和投資協議重建美國半導體製造領導地位」，其中台灣的投資看似將集中於半導體、人工智慧及能源等領域。

之前日美簽訂的架構協議及備忘錄，投資將聚焦於半導體、人工智慧、製藥、金屬、關鍵礦產、造船、能源等，而美國政府公布的「韓國戰略貿易投資協議」，造船、能源、半導體、人工智慧、製藥、關鍵礦產、量子運算等都是重點。未來的台美若仍將台灣投資限縮在以半導體為主的領域，相關產業恐更易受美國政經及國際情勢波動影響，人才和關鍵技術的流失也不容樂觀。

至於未來會否如賴清德所說，「提供台灣的傳統產業銷往美國的好機會」，目前仍是政治大餅一張，信不信由你！（作者為國立政治大學外交系教授）