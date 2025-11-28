【關稅談判2-1】台美協議即將掀鍋蓋 李淳解讀：台灣最大優勢是扮演「King Maker」
行政院長卓榮泰在日前工商早餐會中透露，台美關稅談判已到最後總結會議，「台灣模式」將是優於各國的最好方案，由產業自主布局，別國無法複製。對此，前駐歐盟代表李淳表示，有別於日、韓在諸多領域與美國形成競爭角色，台灣擅長的代工模式，是關稅談判中的最大優勢，台灣可扮演「美國加分者」角色，是「King Maker」。
李淳在接受《太報》採訪時強調，他沒有實際參與台美關稅談判工作，但綜合行政院多次對外表述的「台灣模式」，他的理解是有別於日本、韓國都分別承諾赴美投資5,500億美元、3,500億美元，但具體投資到哪些產業，都受到美方掣肘。
像是日本承諾投資5,500億美元，但具體投資專案將由美日協商委員會共同討論；韓國的3,500億美元投資承諾中，已有1,500億美元指定在造船業，另2,000億美元則預計分10年落實。
按我國政府目前所透露的訊息，李淳解讀，台灣將在美國設一個「類科學園區」，包括半導體、封測等「電子10雄」都將赴美國設廠。
李淳指出，台灣與日、韓雖然都有赴美投資承諾，但背後的重要區別是，台灣除了也會有明確的金額，但投資項目、投資速度及力道，都可以自己決定，有很高的投資自主性。
李淳表示，台灣之所以能在關稅談判中獲得高度彈性，主要是台灣一直扮演「美國加分者」的角色，台灣是「King Maker」，既然美國一直展現想擔任King（全球霸主）的企圖心，台灣過去累積60年替品牌廠代工的經驗，台灣當然可以幫忙。反之，日韓卻是美國的競爭者，在汽車、家電、重工等領域與美國一較長短。
台灣既然是「King Maker」，擅長打造生態圈、產業聚落，也只有台灣最懂得怎麼投資，投資在哪些項目，也就能在談判中獲得高度的投資自主性。
台灣赴美投資4000億美元？
台美關稅談判已進入交換書面文件階段，外界預料談判結果即將揭曉。近來，包括美國媒體Politico引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3,500億美元與日本5,500億美元間」，英國金融時報則報導將是4,000億美元。
李淳沒有明確估計台灣赴美投資金額，但他表示，過去30年，上市櫃公司經過經濟部投審會審核赴中國大陸投資的金額有2,000多億美元，但若加計許多非上市櫃公司透過第三地進入大陸投資，以及當地盈餘未匯回繼續留在當地投資擴廠，最終台灣對中國實際投資金額乘上3倍也不為過。
至於投資類別，他援引前總統拜登時代的美國國家安全檢討報告表示，電子、半導體都入列10大加速回流產品，因而第一波赴美投資的台商一定是電子和半導體。
歐盟談判底定 卻另有挑戰課題
至於美歐談判結果是否有值得台灣借鏡之處？李淳表示，關係不同恐怕很難比較；雖然歐盟承諾對美投資6,000億美元，而美國一向是歐盟最大對外投資市場，每年投資額都上千億美元，相信歐盟對美國的投資承諾可以輕鬆達標。
但歐洲要面對另外的課題，包括能源依賴俄羅斯、全安科技依賴美國，而市場卻依賴中國的困境，如今美中兩陣營競爭日益激烈，歐洲能否走出屬於自己的第3條路線，才是歐盟最大挑戰。
更多太報報導
經濟部公布產創條例子法 個人投資新創減稅範疇明定無人機系統
近700萬戶享減稅小確幸！符合條件的四口之家 年薪168.5萬元免繳所得稅
楊珍妮：台美談判正進行文書交換 4000億美元投資是揣測
其他人也在看
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 1 天前
權值股不同調 台股高檔震盪周線收紅月線失守/信驊氣勢如虹衝7315元 台股最強千金再升級/漲價效應激勵 南亞台玻爆量猛攻｜Yahoo財經掃描
美股周四（27日）適逢感恩節，四大指數全面休市，現貨與債市同步停市，市場交投進入短暫冷靜期，不過期貨盤仍穩中小幅波動，小那斯達克、小道瓊與小標普期貨僅圍繞平盤狹幅震盪。投資人目光持續鎖定聯準會12月利率會議，FedWatch工具顯示，降息1碼機率已升破8成，近期多位官員釋出偏鴿談話，加上先前零售銷售與就業數據轉弱，強化「提早降息」預期，科技與AI相關大型股如輝達、Google先前漲多後進入整理，台積電ADR則在假期前維持偏穩表現，為今日台股電子權值股帶來一定信心支撐。 亞股方面，今日走勢分歧。日股走揚0.17%，重返5萬點上方；韓股則小跌，港股同樣回落，上證指數也小跌，整體區域氣氛仍偏震盪。 台股今（28）日在缺乏美股指引下震盪走高，加權指數終場上漲71.95點，收27,626.48點，成交值4,724.56億元，本周累計大漲逾1,191點、周線翻紅，11月則拉回606點翻黑、終止連6紅。權值股表現分歧，台積電(2330)小漲5元收1,440元，聯發科(2454)勁揚逾4%至1,395元，鴻海(2317)則在資金轉向AI與電子材料族群下小跌整理。盤面主軸集中在AI與材料概念：股王信驊(5274)再噴漲停至7,315元，改寫台股個股新天價；矽光子族群由波若威(3163)亮燈漲停，華星光(4979)等同步走強；電子材料族群中，受惠南亞(1303)宣布CCL與PP調漲8%，股價在25萬張大量推升下放量走揚，帶動玻纖布指標台玻(1802)價量齊升、爆出逾24萬張巨量創高，記憶體相關的力積電(6770)、華邦電(2344)亦放量上攻；金融股則以台新新光金(2887)成交逾12萬張最為熱絡，股價在前波走強後今日高檔小回，整體來看電子、傳產與金融輪動健康，為指數年底續攻歷史高點預作醞釀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 14 小時前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴
11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 1 天前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台股資金流向揭曉！十大成交個股名單曝光
[Newtalk新聞] 大盤昨天收27554，但個股呈現「指數震盪、個股活躍」的格局。從權值股台積電的穩健體質，到聯發科、南亞科等 AI 受惠股的強勢上攻，再到矽光子、載板、伺服器組裝等，都反映出市場對 AI 產業長線成長的高度信心。以下是國泰證期整理十大成交金額名單： 1、台積電 2330 收盤 1,435 元，跌 0.35%，成交金額 317.03 億元。 昨日股價雖小幅下跌，但基本面仍強健，受惠於 AI 熱潮熱絡，公司具備領先的技術，持續鞏固其在高科技產業的地位。 2、聯發科 2454 收盤 1,340 元，漲 3.08%，成交金額 256.94 億元。 主因原因為與 Google 合作 TPU 晶片，受惠於 AI 算力需求爆發，市場資金湧入 Google 概念股，未來營運成長動能強勁。 3、南亞科 2408 收盤 146 元，漲 6.96%，成交金額 199.44 億元。 昨日股價上漲原因是 DRAM 報價持續大漲、AI 伺服器需求推升記憶體市場回暖，第三季財報由虧轉盈，市場看好其營運發展。 4、波若威 3163 收盤 289.50 元，漲 4.70%，成交金額 149.17新頭殼 ・ 23 小時前
《台北股市》鴻海3字頭快了？杜大師台積發哥1招買
【時報-台北電】台股連3天收紅，累計11月從高點回檔約7%多的警報暫時解除。股市老先覺杜金龍表示，上周五跌逾900點後，只要3天沒再破底，底部可能已經出現，台股有望迎來12月作帳行情，一路漲到明年過年；他表示，最快12月到明年第1季，鴻海(2317)就能見到「3字頭」，更透露聯發科(2454)已經進入超跌區，現在買聯發科「至少比我低」。 近期台股走高點回落，市場揣測和美股估值過高有關。杜金龍在「鈔錢部署」表示，自己會用本益比來判斷台股估值是否過高。以台灣今年上市櫃企業獲利成長13%、明年成長22%，現在本益比是21倍，明年本益比降至16倍、17倍，實際並不算貴。台股過去23年來本益比約21倍左右，而主升段的時候更可以調高至25倍。 除此之外，第3季台灣上市公司的獲利年成長為14%，第4季有20%。杜金龍認為，受到第2季提列匯兌損失2000億，有部分會在第4季回沖，理論上第4季獲利年成長幅度會上看20%-25%，台股漲的是真的有底氣。 依照過去統計，12月上漲機率7成多，近10年更高達8成，而元月到過年上漲的機率是6成多，這波極有可能從12月一路漲到隔年的過年。 推究回檔原因，杜金龍認為時報資訊 ・ 1 天前
焦點股》金像電：明年新增2家CSP客戶專案 外資喊805元
PCB廠金像電（2368）為配合大型雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案需求，公司積極進行台灣、中國與泰國擴產計畫，近期股價強漲，頻創掛牌新高，美系外資出具最新報告指出，金像電在東南亞擴產速度為PCB同業中最快，明年來自CSP客戶的需求非常強勁，預期明年營收與獲利可較今年明顯成長，除現有ASI自由時報 ・ 1 天前
台積電一度漲15元至1455元！ 專家看好穩穩上攻、挑戰收盤連三漲
美股在感恩節假期前夕氣氛偏多，科技股領漲，也把台積電 ADR一併推高。台積電今（27）日在一度漲15元至 1,455 元，帶動大盤穩步上攻，台積電短線震盪後穩步上攻，有望連三紅，但高檔時還是要小心震盪，投資人想買的話記得分批買入、分批加碼。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
【台股11月風雲榜】上櫃20大衰股一表看！環球晶跌幅超過25%上榜 記憶體商丞跌最兇
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日收盤為止，11月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以三圓（4416）跌的最重，跌幅近4成，半導體的商丞也重跌37%。此外，全球第三大半導體矽晶圓廠環球晶（6488）同樣下挫，跌幅超過25%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
台股單週暴漲逾千點！大盤週線四連紅 「油電燃氣」成唯一敗將
根據台灣證券交易所今28日發布資料，台股本週強勢反彈，發行量加權股價指數單週大漲1,191.54點，收在27,626.48點，漲幅達4.51%。全體上市公司市值同步飆升，一週內大增新台幣4兆4,076億元，總市值來到89兆9,453億元，創下今年單週最大市值增幅紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
寶濟藥業IPO進入倒數 晟德可望挹注新成長動能
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 晟德核心轉投資企業寶濟藥業26日通過香港交易所聆訊，預計12月上旬掛牌上市。寶濟自2019年成立以來保持高速成長，晟德身為創始股東之一，累計投資約新台幣10億元，目前持股約13.85%。截至2024年底C+輪募資，寶濟投後估值已達新台幣217億元，是創立初期估值的23倍，成果相當亮眼。 寶濟以合成生物技術開發重組生物...匯流新聞網 ・ 1 天前
【台股11月風雲榜】被動元件噴發！蜜望實飛漲逾6成、股王信驊大漲1800元也入列上櫃20大飆股
台股迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計至今（28）日收盤，蜜望實（8043）挾著被動元件漲價題材起飛，股價飆飆漲逾6成。值得留意的是，股王信驊（5274）從10月底的5,470元一路飛漲，超越前大立光締造的6,075元紀錄，今（28）日甚至突破7千元站上7,315元漲停價，本月以來大漲逾3成、1800元，並成為台股史上首檔7字頭千金股。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
從《Holoearth》看未來：COVER定義自己為「社群公司」，野心不止虛擬偶像
hololive 母公司 COVER Corp 執行長谷鄉元昭（YAGOO）與宣傳負責人青海亮太，近期接受外媒專訪，討論 hololive 如何成為連接 VTuber 產業和遊戲產業的橋樑。Yagoo 指出，通過直播遊戲、舉辦比賽以及線下活動如「hololive GAMERS fes.」，他們一直都在尋找和全球遊戲創作者合作的機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 18 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 23 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前