【關稅談判2-1】台美協議即將掀鍋蓋 李淳解讀：台灣最大優勢是扮演「King Maker」

前駐歐盟代表李淳表示，台美關稅談判中，台灣優勢是可以扮演 「King Maker」角色。資料照，陳品佑攝



行政院長卓榮泰在日前工商早餐會中透露，台美關稅談判已到最後總結會議，「台灣模式」將是優於各國的最好方案，由產業自主布局，別國無法複製。對此，前駐歐盟代表李淳表示，有別於日、韓在諸多領域與美國形成競爭角色，台灣擅長的代工模式，是關稅談判中的最大優勢，台灣可扮演「美國加分者」角色，是「King Maker」。

李淳在接受《太報》採訪時強調，他沒有實際參與台美關稅談判工作，但綜合行政院多次對外表述的「台灣模式」，他的理解是有別於日本、韓國都分別承諾赴美投資5,500億美元、3,500億美元，但具體投資到哪些產業，都受到美方掣肘。

廣告 廣告

像是日本承諾投資5,500億美元，但具體投資專案將由美日協商委員會共同討論；韓國的3,500億美元投資承諾中，已有1,500億美元指定在造船業，另2,000億美元則預計分10年落實。

按我國政府目前所透露的訊息，李淳解讀，台灣將在美國設一個「類科學園區」，包括半導體、封測等「電子10雄」都將赴美國設廠。

李淳指出，台灣與日、韓雖然都有赴美投資承諾，但背後的重要區別是，台灣除了也會有明確的金額，但投資項目、投資速度及力道，都可以自己決定，有很高的投資自主性。

李淳表示，台灣之所以能在關稅談判中獲得高度彈性，主要是台灣一直扮演「美國加分者」的角色，台灣是「King Maker」，既然美國一直展現想擔任King（全球霸主）的企圖心，台灣過去累積60年替品牌廠代工的經驗，台灣當然可以幫忙。反之，日韓卻是美國的競爭者，在汽車、家電、重工等領域與美國一較長短。

台灣既然是「King Maker」，擅長打造生態圈、產業聚落，也只有台灣最懂得怎麼投資，投資在哪些項目，也就能在談判中獲得高度的投資自主性。

日韓歐與美國關稅談判條件。太報製表

台灣赴美投資4000億美元？

台美關稅談判已進入交換書面文件階段，外界預料談判結果即將揭曉。近來，包括美國媒體Politico引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於韓國3,500億美元與日本5,500億美元間」，英國金融時報則報導將是4,000億美元。

李淳沒有明確估計台灣赴美投資金額，但他表示，過去30年，上市櫃公司經過經濟部投審會審核赴中國大陸投資的金額有2,000多億美元，但若加計許多非上市櫃公司透過第三地進入大陸投資，以及當地盈餘未匯回繼續留在當地投資擴廠，最終台灣對中國實際投資金額乘上3倍也不為過。

至於投資類別，他援引前總統拜登時代的美國國家安全檢討報告表示，電子、半導體都入列10大加速回流產品，因而第一波赴美投資的台商一定是電子和半導體。

歐盟談判底定 卻另有挑戰課題

至於美歐談判結果是否有值得台灣借鏡之處？李淳表示，關係不同恐怕很難比較；雖然歐盟承諾對美投資6,000億美元，而美國一向是歐盟最大對外投資市場，每年投資額都上千億美元，相信歐盟對美國的投資承諾可以輕鬆達標。

但歐洲要面對另外的課題，包括能源依賴俄羅斯、全安科技依賴美國，而市場卻依賴中國的困境，如今美中兩陣營競爭日益激烈，歐洲能否走出屬於自己的第3條路線，才是歐盟最大挑戰。

更多太報報導

經濟部公布產創條例子法 個人投資新創減稅範疇明定無人機系統

近700萬戶享減稅小確幸！符合條件的四口之家 年薪168.5萬元免繳所得稅

楊珍妮：台美談判正進行文書交換 4000億美元投資是揣測