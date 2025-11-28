【關稅談判2-2】解讀「台灣模式」猶如「吸星大法」 李淳：吸納各國優勢成內力又保留自身工夫

前駐歐洲代表李淳形容，台美關稅談判所謂「台灣模式」猶如「吸星大法」。資料照，廖瑞祥攝



行政院長卓榮泰日前在工商早餐會中表示，「台灣模式」是優於各國的最好方案，由產業自主布局，政府提供金融保證，方案有別於各國，別國也無法複製。什麼叫「台灣模式」？前駐歐盟代表李淳形容，就像武俠小說裡的「吸星大法」，既保留自身工夫，又吸納各國優勢成台灣內力。

李淳表示，所謂「台灣模式」有多重意義和不同說法。而他定義的台灣模式，則有二個層次；定義1是「高值化專業代工」，過去60年來，台灣企業經營模式都沒改變，就是「代工」，只是代工內容從早年的紡織、鞋類、運動器材，走向先進半導體、穿戴裝置。

早年台灣考量到市場規模有限，選擇不做品牌，以代工擴量的B2B模式，這個邏輯60年都沒有改變。只不過代工模式成功後，各國都在模仿，如今中國、泰國、馬來西亞、越南、印度都在爭食代工商機。

而台灣模式的第2種定義就是「台灣接單、全球製造」；過去中國崛起時，台灣代工廠前進對岸、總部留在台灣；川普1.0時，工廠移轉至新南向國家，總部還是留在台灣；川普2.0時，工廠再應美國客戶要求，轉至美國設廠。本質沒有不同，只是設廠的國家變成美國、且是先進半導體。

李淳表示，這反映出台灣超強的彈性及韌性，也猶如金庸小說裡的「吸星大法」，既保留自己的功夫，又吸納各國優勢成為內力。

他指出，供應鏈結構在哪生產，不是台廠單方面決定，甚至客戶意見更重要。因此，不管是否有台美關稅談判，都不會改變台積電應客戶要求赴美國設廠的結果。李淳並說出一個大膽又前衛的觀點，如果有一天科技進步到人類可以自由移動到月球，而月球那裡有矽、有稀土，客戶認為半導體可移去月球生產，台積電去不去？

李淳解讀，台灣只是被動接受了「跟著客戶走」的趨勢，不是主動「人為」去改變企業投資的方向。

至於在野黨一直認為，是政府要求企業赴美投資。李淳指出，事實上，台廠西進布局美國都發生在川普當選之前；他以台積電為例，在拜登時代已先承諾赴美投資1,000億美元，而川普當選後再加碼650億美元，但數百億美元的投資案絕非數個月內草草決定，台積電事先一定已徵詢過客戶意願，客戶願分攤因投資案而增加的成本，才會加碼投資。「回流美國，不是因川普當選而決定，是長期趨勢」。

而政府能做的是，就是降低投資限制，給多更多協助與便捷化，爭取更多優惠條件。

李淳指出，川普當選不是企業決定西進因素，或許因此讓決策加速且放大，但決定權還是在企業和客戶，是由供應鏈夥伴彼此決定，而政府的角色只是協助。

李淳表示，台灣供應鏈最具競爭力的大優勢，就是專業代工；台灣要持續用務實且有彈性、靈活的方式，配合全球供應鏈變遷，而所謂的「配合度」，當然也包括供應鏈生產地點的調配。如果此時此刻不准台積電對外投資，反而是自己把神山炸了；若台積電不赴美設廠，只會讓美國政府投入更多資源扶持英特爾，創造台積電更大的競爭者，反而是自毀神山。

