【關稅談判2-2】解讀「台灣模式」猶如「吸星大法」 李淳：吸納各國優勢成內力又保留自身工夫
行政院長卓榮泰日前在工商早餐會中表示，「台灣模式」是優於各國的最好方案，由產業自主布局，政府提供金融保證，方案有別於各國，別國也無法複製。什麼叫「台灣模式」？前駐歐盟代表李淳形容，就像武俠小說裡的「吸星大法」，既保留自身工夫，又吸納各國優勢成台灣內力。
李淳表示，所謂「台灣模式」有多重意義和不同說法。而他定義的台灣模式，則有二個層次；定義1是「高值化專業代工」，過去60年來，台灣企業經營模式都沒改變，就是「代工」，只是代工內容從早年的紡織、鞋類、運動器材，走向先進半導體、穿戴裝置。
早年台灣考量到市場規模有限，選擇不做品牌，以代工擴量的B2B模式，這個邏輯60年都沒有改變。只不過代工模式成功後，各國都在模仿，如今中國、泰國、馬來西亞、越南、印度都在爭食代工商機。
而台灣模式的第2種定義就是「台灣接單、全球製造」；過去中國崛起時，台灣代工廠前進對岸、總部留在台灣；川普1.0時，工廠移轉至新南向國家，總部還是留在台灣；川普2.0時，工廠再應美國客戶要求，轉至美國設廠。本質沒有不同，只是設廠的國家變成美國、且是先進半導體。
李淳表示，這反映出台灣超強的彈性及韌性，也猶如金庸小說裡的「吸星大法」，既保留自己的功夫，又吸納各國優勢成為內力。
他指出，供應鏈結構在哪生產，不是台廠單方面決定，甚至客戶意見更重要。因此，不管是否有台美關稅談判，都不會改變台積電應客戶要求赴美國設廠的結果。李淳並說出一個大膽又前衛的觀點，如果有一天科技進步到人類可以自由移動到月球，而月球那裡有矽、有稀土，客戶認為半導體可移去月球生產，台積電去不去？
李淳解讀，台灣只是被動接受了「跟著客戶走」的趨勢，不是主動「人為」去改變企業投資的方向。
至於在野黨一直認為，是政府要求企業赴美投資。李淳指出，事實上，台廠西進布局美國都發生在川普當選之前；他以台積電為例，在拜登時代已先承諾赴美投資1,000億美元，而川普當選後再加碼650億美元，但數百億美元的投資案絕非數個月內草草決定，台積電事先一定已徵詢過客戶意願，客戶願分攤因投資案而增加的成本，才會加碼投資。「回流美國，不是因川普當選而決定，是長期趨勢」。
而政府能做的是，就是降低投資限制，給多更多協助與便捷化，爭取更多優惠條件。
李淳指出，川普當選不是企業決定西進因素，或許因此讓決策加速且放大，但決定權還是在企業和客戶，是由供應鏈夥伴彼此決定，而政府的角色只是協助。
李淳表示，台灣供應鏈最具競爭力的大優勢，就是專業代工；台灣要持續用務實且有彈性、靈活的方式，配合全球供應鏈變遷，而所謂的「配合度」，當然也包括供應鏈生產地點的調配。如果此時此刻不准台積電對外投資，反而是自己把神山炸了；若台積電不赴美設廠，只會讓美國政府投入更多資源扶持英特爾，創造台積電更大的競爭者，反而是自毀神山。
更多太報報導
【關稅談判2-1】台美協議即將掀鍋蓋 李淳解讀：台灣最大優勢是扮演「King Maker」
近700萬戶享減稅小確幸！符合條件的四口之家 年薪168.5萬元免繳所得稅
台美關稅談判傳開價投資介於日韓之間 政院曝最新進度：台灣模式無法類比
其他人也在看
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 20 小時前
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 1 天前
投信猛砍國巨*逾3千張...外資砸15億全接走 股民嗨喊：要再上了！
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（27）日終場漲144.99點或0.53%，收27,554.53點。投信今買超逾68億元，賣超前十大個股有3檔電子股、5檔金融股及2檔傳...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
巨金205億狂灌聯發科！Google自研AI晶片加速…2奈米TPU大單點火 問鼎成交金額王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲249.52點至27,659.06點，截至中午12時18分暫報27,530.48點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
權值股不同調 台股高檔震盪周線收紅月線失守/信驊氣勢如虹衝7315元 台股最強千金再升級/漲價效應激勵 南亞台玻爆量猛攻｜Yahoo財經掃描
美股周四（27日）適逢感恩節，四大指數全面休市，現貨與債市同步停市，市場交投進入短暫冷靜期，不過期貨盤仍穩中小幅波動，小那斯達克、小道瓊與小標普期貨僅圍繞平盤狹幅震盪。投資人目光持續鎖定聯準會12月利率會議，FedWatch工具顯示，降息1碼機率已升破8成，近期多位官員釋出偏鴿談話，加上先前零售銷售與就業數據轉弱，強化「提早降息」預期，科技與AI相關大型股如輝達、Google先前漲多後進入整理，台積電ADR則在假期前維持偏穩表現，為今日台股電子權值股帶來一定信心支撐。 亞股方面，今日走勢分歧。日股走揚0.17%，重返5萬點上方；韓股則小跌，港股同樣回落，上證指數也小跌，整體區域氣氛仍偏震盪。 台股今（28）日在缺乏美股指引下震盪走高，加權指數終場上漲71.95點，收27,626.48點，成交值4,724.56億元，本周累計大漲逾1,191點、周線翻紅，11月則拉回606點翻黑、終止連6紅。權值股表現分歧，台積電(2330)小漲5元收1,440元，聯發科(2454)勁揚逾4%至1,395元，鴻海(2317)則在資金轉向AI與電子材料族群下小跌整理。盤面主軸集中在AI與材料概念：股王信驊(5274)再噴漲停至7,315元，改寫台股個股新天價；矽光子族群由波若威(3163)亮燈漲停，華星光(4979)等同步走強；電子材料族群中，受惠南亞(1303)宣布CCL與PP調漲8%，股價在25萬張大量推升下放量走揚，帶動玻纖布指標台玻(1802)價量齊升、爆出逾24萬張巨量創高，記憶體相關的力積電(6770)、華邦電(2344)亦放量上攻；金融股則以台新新光金(2887)成交逾12萬張最為熱絡，股價在前波走強後今日高檔小回，整體來看電子、傳產與金融輪動健康，為指數年底續攻歷史高點預作醞釀。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 14 小時前
玻纖布「這檔」失控爆量21萬張！盤中狂漲9％ 明年產能有望再增40％～50％
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（28）日是11月最後一個交易日，台股承接多頭氣勢下呈現開高走高的盤勢，截至中午12時30分，加權指數來到27,756.46點，上...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴
11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 1 天前
小台積0052 分割題材降溫！主動式 ETF 「00981A 」逾10萬張大量奪「ETF成交王」
0052分割恢復交易第二天，有別於昨天爆量居台股以及ETF成交王，今（27）日降溫，第一名換主動式ETF-主動統一台股增長（00981A)，收盤成交量11.3萬張，居ETF成交王，專家提醒，要留意一下波動風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股資金流向揭曉！十大成交個股名單曝光
[Newtalk新聞] 大盤昨天收27554，但個股呈現「指數震盪、個股活躍」的格局。從權值股台積電的穩健體質，到聯發科、南亞科等 AI 受惠股的強勢上攻，再到矽光子、載板、伺服器組裝等，都反映出市場對 AI 產業長線成長的高度信心。以下是國泰證期整理十大成交金額名單： 1、台積電 2330 收盤 1,435 元，跌 0.35%，成交金額 317.03 億元。 昨日股價雖小幅下跌，但基本面仍強健，受惠於 AI 熱潮熱絡，公司具備領先的技術，持續鞏固其在高科技產業的地位。 2、聯發科 2454 收盤 1,340 元，漲 3.08%，成交金額 256.94 億元。 主因原因為與 Google 合作 TPU 晶片，受惠於 AI 算力需求爆發，市場資金湧入 Google 概念股，未來營運成長動能強勁。 3、南亞科 2408 收盤 146 元，漲 6.96%，成交金額 199.44 億元。 昨日股價上漲原因是 DRAM 報價持續大漲、AI 伺服器需求推升記憶體市場回暖，第三季財報由虧轉盈，市場看好其營運發展。 4、波若威 3163 收盤 289.50 元，漲 4.70%，成交金額 149.17新頭殼 ・ 23 小時前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
《台北股市》鴻海3字頭快了？杜大師台積發哥1招買
【時報-台北電】台股連3天收紅，累計11月從高點回檔約7%多的警報暫時解除。股市老先覺杜金龍表示，上周五跌逾900點後，只要3天沒再破底，底部可能已經出現，台股有望迎來12月作帳行情，一路漲到明年過年；他表示，最快12月到明年第1季，鴻海(2317)就能見到「3字頭」，更透露聯發科(2454)已經進入超跌區，現在買聯發科「至少比我低」。 近期台股走高點回落，市場揣測和美股估值過高有關。杜金龍在「鈔錢部署」表示，自己會用本益比來判斷台股估值是否過高。以台灣今年上市櫃企業獲利成長13%、明年成長22%，現在本益比是21倍，明年本益比降至16倍、17倍，實際並不算貴。台股過去23年來本益比約21倍左右，而主升段的時候更可以調高至25倍。 除此之外，第3季台灣上市公司的獲利年成長為14%，第4季有20%。杜金龍認為，受到第2季提列匯兌損失2000億，有部分會在第4季回沖，理論上第4季獲利年成長幅度會上看20%-25%，台股漲的是真的有底氣。 依照過去統計，12月上漲機率7成多，近10年更高達8成，而元月到過年上漲的機率是6成多，這波極有可能從12月一路漲到隔年的過年。 推究回檔原因，杜金龍認為時報資訊 ・ 1 天前
聯準會12月降息預期升溫！外資搶買債券ETF 前15強出爐
FedWatch最新數據顯示，聯準會12月降息機率再回升到84.7%，本周外資在ETF的買超動作，集中在息收型產品，買超前15強中，有10檔為債券ETF，特別是非投資等級債券、長天期公債等，其中又以群益ESG投等債20+（00937B）買超逾11萬張居冠。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前
一日行情結束了？無人機族群集體疲軟...亞航、晟田等5檔跌破半根 32檔個股熄火
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（27）日開高107.7點至27,517.24點，最高一度上漲242.09點至27,651.63點；截至上午10時25分暫報27,650.62點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
焦點股》瀚宇博：投信作帳連7買 股價直噴漲停
PCB族群近來吸引投信與市場資金進駐，PCB廠瀚宇博（5469）獲得投信青睞，連買7個交易日共8537張，持股張數從276張大增至8833張，有望成為投信季底作帳的標的之一，同時也有華科集團年底作帳想像題材，今日瀚宇博股價帶量噴出，早盤急拉漲停，漲停價106.5元，創下近兩個月波段新高。自由時報 ・ 1 天前
記憶體供應鏈吃緊！這「控制晶片大廠」行情爆發大漲9%、信驊噴漲停 IC設計股多檔漲破半根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（28）日延續昨日攻勢，開盤加權指數上漲11.59點至27566.12點，最高上揚129.5點至27684.03點，截至上午10時...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
BBU族群猛開3顆紅燈！新盛力挑戰第2根、星通開盤即攻頂 全場6檔個股飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週四迎來感恩節休市一天，台股加權指數今（28）日延續昨日攻勢，開盤加權指數上漲11.59點至27566.12點，最高上揚106.06...FTNN新聞網 ・ 22 小時前