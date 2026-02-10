關稅談完美國車大降價？ 經長龔明鑫：最多降1成

經濟部10日舉行臺美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會。（經濟部提供）

經濟部今（10）日舉行「台美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」，廣邀本土車廠喝咖啡，外界認為是要談美國進口車可能降為零關稅的影響。對此，經濟部長龔明鑫表示，目前稅率尚未底定，只是先討論後續對策，不過外界認為接下來美國進口車可能大降價一事，「車廠他們說，這個幾乎是不可能的，因為關稅根本就沒有那麼高，最多只會降一成而已」，且其他國家的車也不適用。

行政院副院長鄭麗君即將赴美，外傳降低對等關稅的其中一個條件，就是美國的車進口台灣，關稅會從17.5％降至零。所以今日的閉門會議，外界非常關注汽車行業的下一步為何。

龔明鑫表示，業者期盼早日簽署、將稅率底定，相關產能才能因此調整，且因消費者預期美國進口車將會調降，影響車市銷售，甚至預期會降50萬到100萬這種誤解，讓業者相當困擾。

龔明鑫轉述業者看法，表示最多只會降一成，且目前談判方向是將小客車、小貨車分開來談，最終結果未必相同，未來即便是美國進口車調降關稅，其他國家進口車也不會跟著調降。媒體追問若歐洲車要求比照辦理該怎麼辦，龔明鑫直言「不會」，除非歐洲也與台灣進行雙邊經貿談判。

龔明鑫也表示，先前經過模型推估，即便汽車關稅降至零，對國內產值影響僅約1％多，短期衝擊有限，但中長期會有影響，因此初步匡列30億元的專款，用於支持汽車業者自主研發與轉型。

