關稅談定了？憂「台積電工廠一半移美國」 盧秀燕：盼政府說明

盧秀燕喊話政府要跟國人說清楚台美關稅的影響。資料照片。廖瑞祥攝



根據外媒報導，台美關稅即將達成協議，台灣輸美貨品關稅將從20％降至與日韓相同的15％，台灣承諾直接投資和購買美國商品逾3000億美元，其中包括台積電已承諾投資的1650億美元。《紐約時報》引述知情人士說法，做為調降關稅條件，台積電必須承諾在美國興建至少5座半導體工廠。對此，台中市長盧秀燕今天（1／14）指出，企業多希望能低於15％且不疊加，另外，台積電工廠一半要移到美國，可能陷入台灣產經危機，盧秀燕呼籲政府要跟國人說清楚。

台中市精密機械科技園區廠商協進會，今天傍晚舉行第五、六屆理事長交接典禮，今年是百里侯選舉年，所有被點名的戰將都到場致意，包括民進黨台中市長參選人何欣純、國民黨立委楊瓊瓔及江啟臣都關注相關產業發展。

媒體問「紐時報導美國對台關稅15％」之看法，盧秀燕說，這是重要產經議題，還沒獲政府證實，輸美製造商的都是國家重要出口產業，越低就越有競爭力，若是沒疊加、單純就15％，那就跟日本韓國差不多，台灣會有競爭力，「企業多希望能低於15％且不疊加」。

盧秀燕也說，媒體報導稱台積電護國神山高達5座，或5座以上需赴美投資，台灣付出非常大代價，短期內或許看不到衝擊，但護國神山如果一半以上移到美國去，對台灣中長期產業發展一定會造成重大影響，政府恐怕要思考，護國神山有一半離開台灣，「對於產經及國安情勢會什麼變動，希望政府有效向國人說明」。

